Россия закрыла статистику о потерях в войне, отправила в тюрьму двух очередных независимых журналистов и распрощалась с 650 тысячами образованных людей. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Росстат засекретил статистику смертности, американец сел за «шпионаж», эмиграция из РФ бьет рекорды. Обзор событий в России
Росстат частично закрыл официальную статистику смертности россиян от внешних причин: по ней независимые исследователи могли оценивать количество погибших на войне в Украине. Зато другие страны раскрыли количество уехавших из России за последние два года по политическим мотивам - их оказалось 650 тысяч человек.
Есть что скрывать
Статистика смертности по внешним причинам с середины июля в России стала частично секретной. Росстат убрал из своих регулярных отчетов две таблицы, в которые сводились подробные данные о количестве умерших, в том числе, в региональном разрезе.
Официальный орган российской статистики продолжает публиковать данные о внешней смертности в разрезе пола, возраста и региона - но больше не отчитывается о конкретных причинах смертности.
Именно эти данные использовались независимыми российскими исследователями для того, чтобы оценить реальные потери российской армии в Украине. Тем более, что вот уже больше полутора лет данные независимых исследователей - единственная доступная информация о потерях.
Министерство обороны РФ за всю войну публиковало такую статистику лишь трижды, и отдельный вопрос - насколько она объективна. Последний раз она опубликована 21 сентября 2022 года, когда российское военное ведомство отчиталось о гибели 5837 человек.
Используя, в том числе, данные Росстата о смертности от внешних причин (и вычитая оттуда, например, ДТП, убийства, самоубийства и т.д.), демографы и журналисты-расследователи в конце июня 2024 года оценили реальные потери российской армии в 120 тысяч человек убитыми с февраля 2022 года. Это уже почти в десять раз больше, чем в Афганской войне, где СССР потерял убитыми 13,8 тысяч человек.
Теперь в России остался только один официальный источник, по которому можно оценить потери армии, и это реестр наследственных дел, который, видимо, тоже скоро придется закрывать. Слишком уж шокирующими для граждан могут оказаться цифры потерь «второй армии мира», которая в феврале 2022 года собиралась взять Киев за три дня.
«Госизмена» и «фейки»
То, что российское государство всерьез настроено любыми средствами сохранять покой своих подданных и намерено отчаянно бороться за право единолично властвовать над умами россиян, на этой неделе подтвердили два суда, завершивших громкие процессы последних лет против журналистов независимых СМИ.
В пятницу, 19 июля Свердловский областной суд приговорил журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.
Согласно приговору суда - а судебное следствие длилось всего 2 неполных дня - Гершкович собирал данные об оборонных предприятиях Свердловской области, намереваясь передать данные ЦРУ.
Журналиста задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. До этого он работал в Нижнем Тагиле, где действительно находится одно из крупнейших оборонных предприятий России - «Уралвагонзавод».
Правда, то, что суд назвал «шпионажем», было, видимо, обычной журналистской работой. Гершкович собирался сделать репортаж о поддержке россиянами войны, о вербовке в ЧВК «Вагнер» и о жизни промышленного Урала, богатеющего на оборонных заказах.
Об этом, в частности, еще весной прошлого года рассказывал местным журналистам депутат Законодательного собрания Свердловской области, единоросс Вячеслав Вегнер: «его интересовали вопросы, связанные с поддержкой населения в период СВО.
<...> И про промышленные предприятия, как переориентируются в ходе СВО. Я сказал, что отлично и дефицита кадров нет. Выпили на двоих бутылку коньяка. Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом».
В тот же день, 19 июля к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках» о российской армии приговорили журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Ее арестовали в аэропорту Казани в октябре 2023 года, изначально вменив статью о «неисполнении обязанностей иностранного агента».
Правда, никаким «иностранным агентом» сама Курмашева никогда не была, однако следствие посчитало, что она собирала сведения «в области военно-технической деятельности РФ», то есть тоже делала репортаж о военных предприятиях Татарстана.
Уже когда Курмашева была в СИЗО, странную даже по российским меркам статью об «иноагентстве» дополнили более увесистой - о «фейках» о российской армии. Поводом для второго уголовного дела стала ее книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», вышедшая в ноябре 2022 года.
Как после Гражданской войны
Еще одну статистику - о количестве уехавших после начала полномасштабного вторжения в Украину россиянах - опубликовало на минувшей неделе издание The Bell.
Расследователи издания отправили официальные запросы в статистические ведомства почти 70 стран мира от Таиланда до Литвы и выяснили, что за последние 2,5 года Россию безвозвратно покинули почти 650 тысяч человек.
Это те россияне, которые уехали из страны после начала войны и «частичной мобилизации» и не вернулись обратно, несмотря на самые разные трудности эмиграции.
Важно, что это минимальная оценка уехавших - упомянутый Таиланд и Кипр ответили на запрос издания, что не ведут учет переехавших россиян.
Больше всего российских эмигрантов осели в безвизовых Армении (110 тысяч человек), Казахстане (80 тысяч) и Грузии (74 тысячи). 80 тысяч граждан РФ уехали в Израиль - в основном, по программам репатриации. 48 тысяч уехали в США, в основном по линии политического убежища.
Среди европейских стран лидером ожидаемо оказалась Германия (36 тысяч человек). Также в пятерке: Сербия (около 30 тысяч россиян), Латвия (18 тысяч), Испания (16 тысяч) и Нидерланды (12 тысяч).
650 тысяч человек - это около 0,5% населения России или половина населения Эстонии. Однако, как выяснили несколько месяцев назад другие исследователи, это тот самый «средний класс» - хорошо образованные и хорошо зарабатывающие люди, за которых так билась путинская Россия в сытые «нулевые».
Кроме того, это одна из крупнейших волн миграции россиян за последние 100 лет. Самой масштабной считается «белая эмиграция», случившаяся после Октябрьского переворота и победы большевиков - от 1,5 до 2 миллионов человек.
На втором месте стоит эмиграция в 1990-е годы, когда Россию покинуло около 1,5 миллионов сограждан. Тогда для отъезда образованных граждан понадобилась кровавая Гражданская война и распад страны. В этот раз оказалось достаточно имперских фантазий одного стареющего диктатора.