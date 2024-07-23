Росстат засекретил статистику смертности, американец сел за «шпионаж», эмиграция из РФ бьет рекорды. Обзор событий в России

Росстат частично закрыл официальную статистику смертности россиян от внешних причин: по ней независимые исследователи могли оценивать количество погибших на войне в Украине. Зато другие страны раскрыли количество уехавших из России за последние два года по политическим мотивам - их оказалось 650 тысяч человек.

Есть что скрывать

Статистика смертности по внешним причинам с середины июля в России стала частично секретной. Росстат убрал из своих регулярных отчетов две таблицы, в которые сводились подробные данные о количестве умерших, в том числе, в региональном разрезе.

Официальный орган российской статистики продолжает публиковать данные о внешней смертности в разрезе пола, возраста и региона - но больше не отчитывается о конкретных причинах смертности.

Именно эти данные использовались независимыми российскими исследователями для того, чтобы оценить реальные потери российской армии в Украине. Тем более, что вот уже больше полутора лет данные независимых исследователей - единственная доступная информация о потерях.

Министерство обороны РФ за всю войну публиковало такую статистику лишь трижды, и отдельный вопрос - насколько она объективна. Последний раз она опубликована 21 сентября 2022 года, когда российское военное ведомство отчиталось о гибели 5837 человек.