Подобно рождению ребенка, смерть человека и передача наследникам его оставшегося имущества являются частью повседневной жизни. Впрочем, для большинства людей получение наследства – это нечто, с чем они никогда раньше не сталкивались, и поэтому вопросы вызывают как сама процедура наследования, так и неожиданности, которые могут ее сопровождать – например, неизвестные ранее долги умершего.
Нотариус объясняет: что делать, если вы получили по наследству... долги?
Раквереский нотариус Эльвира Киртьянова объяснила порядок наследования и рассказала, как действовать в случае унаследования долгов.
Как выглядит процедура наследования?
Если человек умер и у него было какое-то имущество, обычно находятся заинтересованные лица, желающие оформить это имущество на свое имя. Для того чтобы оформить право на наследство, необходимо обратиться к нотариусу. Наследование осуществляется на основании последней воли наследодателя в форме завещания или договора наследования, а при их отсутствии – на основании Закона о наследовании.
«Действующий в настоящее время Закон о наследовании предусматривает, что наследство получают все законные наследники, не отказавшиеся от наследства в течение трех месяцев после смерти наследодателя и того времени, как они узнали о своем праве на наследство. Когда этот срок пройдет, отказаться от наследства будет уже невозможно», - отметила Киртьянова.
Законными наследниками являются супруг или супруга наследодателя и родственники, указанные в Законе о наследовании, для которых устанавливаются три очереди призвания к наследованию.
Наследниками первой очереди являются дети наследодателя и их потомки. Наследниками второй очереди являются родители наследодателя и их потомки, то есть сестры и братья умершего.
Наследниками третьей очереди являются бабушки и дедушки наследодателя и все их потомки. Если все родственники отказались от наследства, наследником является город или волость по последнему месту жительства наследодателя.
«Если в течение установленного законом срока наследник не отказывается от наследства, он считается вступившим в наследство. Это значит, что к нему переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя или которые не могут быть переданы от одного лица к другому, исходя из положений законодательства», - уточнила Киртьянова.
Наследнику не стоит беспокоиться, если у наследодателя остались только «положительные» активы: недвижимость, транспортное средство, деньги на банковском счете и т. д.
Однако долговые обязательства наследодателя также являются активами наследства: при вступлении в наследство они переходят к наследникам, которые обязаны выполнить все обязательства наследодателя. В случае недостаточности наследственного имущества наследник должен выполнить эти обязательства за счет собственного имущества.
Не следует отказываться от наследства из-за долгов наследодателя
Но что делать, если наследник знает или имеет основания предполагать, что у наследодателя были долги? Является ли отказ от наследства единственным выходом? Может ли – и как именно – наследник защитить свое имущество от кредиторов наследодателя?
«К счастью, законодатель предоставил наследникам средство защиты, благодаря которому даже в случае наследства с долгами можно провести процедуру наследования особым образом: наследник принимает наследство и требует его инвентаризации. Если инвентаризация наследства произведена, наследник не отвечает по долгам наследодателя своим личным имуществом», - отметила Киртьянова.
Инвентаризация наследства выполняется судебным исполнителем, и размер вознаграждения за нее установлен Законом о судебных исполнителях. Если в состав наследства входит предмет, в отношении которого наследник имеет особый интерес, вступивший в наследство наследник может договориться с кредиторами наследодателя и, например, возместить стоимость предмета вместо его отчуждения.
Если на основании составленной при инвентаризации описи наследства очевидно, что имущества умершего недостаточно для покрытия всех его долгов и наследник не желает выплачивать долги наследодателя за счет собственного имущества, необходимо подать в суд заявление о признании банкротства наследственного имущества.
«В таком случае наследник не может самостоятельно распоряжаться имуществом или выполнять требования кредиторов – суд назначает банкротного управляющего, который занимается реализацией имущества и погашением долгов», - добавила Киртьянова.
Если имущества недостаточно даже для покрытия связанных с банкротным производством расходов, производство по делу о банкротстве может быть прекращено и без объявления банкротства, то есть путем его угасания.
Со связанными с наследством вопросами всегда можно обратиться к нотариусу
Конечно, у каждого есть свобода и право решать, стоит ли отказаться от проблемного наследства и тем самым вызвать затрагивающую всю семью цепную реакцию, или же принять наследство и самому заняться долгами умершего человека.
«Задача нотариусов – разъяснить людям возможность проведения инвентаризации наследства и начала производства о признании банкротства наследственного имущества, – сказала Киртьянова. – Если наследник не может самостоятельно подготовить соответствующее заявление, на помощь придет ведущий дело о наследстве нотариус, к которому всегда можно обратиться за профессиональной юридической консультацией и для составления заявления».