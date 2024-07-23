Нотариус объясняет: что делать, если вы получили по наследству... долги?

Раквереский нотариус Эльвира Киртьянова объяснила порядок наследования и рассказала, как действовать в случае унаследования долгов.

Как выглядит процедура наследования?

Если человек умер и у него было какое-то имущество, обычно находятся заинтересованные лица, желающие оформить это имущество на свое имя. Для того чтобы оформить право на наследство, необходимо обратиться к нотариусу. Наследование осуществляется на основании последней воли наследодателя в форме завещания или договора наследования, а при их отсутствии – на основании Закона о наследовании.

«Действующий в настоящее время Закон о наследовании предусматривает, что наследство получают все законные наследники, не отказавшиеся от наследства в течение трех месяцев после смерти наследодателя и того времени, как они узнали о своем праве на наследство. Когда этот срок пройдет, отказаться от наследства будет уже невозможно», - отметила Киртьянова.

Законными наследниками являются супруг или супруга наследодателя и родственники, указанные в Законе о наследовании, для которых устанавливаются три очереди призвания к наследованию.

Наследниками первой очереди являются дети наследодателя и их потомки. Наследниками второй очереди являются родители наследодателя и их потомки, то есть сестры и братья умершего.

Наследниками третьей очереди являются бабушки и дедушки наследодателя и все их потомки. Если все родственники отказались от наследства, наследником является город или волость по последнему месту жительства наследодателя.