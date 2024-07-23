В 10:00 началось внеочередное заседание Рийгикогу. Премьер-министр Кристен Михал принес присягу устно, после чего члены правительства подписали ее текст. Приняв присягу, правительство вступило в должность.

Президент Алар Карис утвердил новое правительство в понедельник днем. Ранее Рийгикогу уполномочил Кристен Михал сформировать правительство. За предоставление Михалу полномочий проголосовали 64 депутата, против - 27 членов Рийгикогу.

Партия реформ в новом правительстве сохранила за собой посты премьер-министра, министра финансов, министра климата, министра обороны, министра социальной защиты, министра культуры и министра экономики и промышленности. Премьер-министром в новом кабинете станет Кристен Михал, министром финансов - Юрген Лиги, министром климата - Йоко Алендер, министром обороны - Ханно Певкур, министром социальной защиты - Сигне Рийсало, министром культуры - Хейди Пурга, министром экономики и промышленности - Эркки Келдо.

Министрами от партии «Ээсти 200» являются министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых дел Лийза Пакоста.

Министрами от Социал-демократической партии (СДПЭ) являются министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры в Министерстве климата Владимир Свет.