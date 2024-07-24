Волна возмущения Месяц без горячей воды: когда Нарва переберется в XXI век?

«Теперь я каждый вечер хожу мыться к маме, которая, к счастью, живет в соседнем доме. Думала, у нас тоже отключат воду дня на четыре, но пришло извещение от председателя дома - у нас ее не будет аж до 11 августа», - рассказала нарвитянка Марина.

Юлия, которая проживает в районе Кренгольма, возмущена происходящим: «Когда все уже наслаждались благами цивилизации, у нас на подъездах вывесили объявление о том, что воды не будет целый месяц! Почему раньше никто не предупредил? И почему вообще это занимает столько времени? Когда уже прекратится это безобразие?»

В этом году большинство нарвитян пользовались тазиками и чайниками с 15 до 18 июля, но есть те, кому «повезло» больше: к ним горячая вода вернется только в середине августа.

По словам председателя правления AS Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, в этом году запланирован большой объем работ и длительный перерыв в водоснабжении связан с переносом объемов прошлого года на текущий. Длительный перерыв в водоснабжении некоторых домов связан и с особенностью участка, на котором они расположены.

«Для обеспечения бесперебойного и эффективного теплоснабжения в этом году мы реновируем восемь участков теплосети, находящихся в наихудшем состоянии. Общая длина - около одного километра, где мы ожидаем снижение потерь тепла приблизительно в три раза», - сообщил Рушелюк.