Летом в Нарве в обязательном порядке отключают горячую воду для того, чтобы произвести необходимый ремонт и проверку труб теплосети. Но если обычно этот период составляет четыре дня, то в этом году некоторые нарвитяне остались без горячей воды почти на целый месяц.
Волна возмущения ⟩ Месяц без горячей воды: когда Нарва переберется в XXI век?
«Теперь я каждый вечер хожу мыться к маме, которая, к счастью, живет в соседнем доме. Думала, у нас тоже отключат воду дня на четыре, но пришло извещение от председателя дома - у нас ее не будет аж до 11 августа», - рассказала нарвитянка Марина.
Юлия, которая проживает в районе Кренгольма, возмущена происходящим: «Когда все уже наслаждались благами цивилизации, у нас на подъездах вывесили объявление о том, что воды не будет целый месяц! Почему раньше никто не предупредил? И почему вообще это занимает столько времени? Когда уже прекратится это безобразие?»
В этом году большинство нарвитян пользовались тазиками и чайниками с 15 до 18 июля, но есть те, кому «повезло» больше: к ним горячая вода вернется только в середине августа.
По словам председателя правления AS Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, в этом году запланирован большой объем работ и длительный перерыв в водоснабжении связан с переносом объемов прошлого года на текущий. Длительный перерыв в водоснабжении некоторых домов связан и с особенностью участка, на котором они расположены.
«Для обеспечения бесперебойного и эффективного теплоснабжения в этом году мы реновируем восемь участков теплосети, находящихся в наихудшем состоянии. Общая длина - около одного километра, где мы ожидаем снижение потерь тепла приблизительно в три раза», - сообщил Рушелюк.
Он добавил, что только на одном участке нет технической возможности избежать длительного отключения горячей воды в связи с большим объемом ремонтных работ, связанных с перекладкой теплотрассы протяженностью 300 метров. На этом участке оказались жители улицы Ору, Уускюла, 7 июля и Кренгольми. В общей сложности почти 30 домов останутся без горячей воды на долгий срок.
«Я просто не понимаю, что там можно каждый год чинить так долго? Неужели нельзя все сделать за один раз, но как следует? Почему люди должны мучиться?» - недоумевает Марина. По ее словам, для большой семьи с детьми отключение горячей воды становится настоящим испытанием: ведь всем нужно подогревать воду.
Рушелюк объясняет такие неудобства тем, что в нарвской теплосети постоянно проводится замена старых, полностью амортизированных участков на новые, из предизолированных труб.
«К настоящему моменту суммарная длина всей нашей теплосети - 80 километров, а реконструировано около 48, больше половины общей длины. Несмотря на довольно продолжительное время окупаемости, все сети нуждаются в реконструкции, и это вопрос надёжности», - говорит председатель правления.
По словам Рушелюка, вся информация была заранее сообщена председателям квартирных товариществ и проинформировать жильцов о сроках отключения горячей воды было их прямой ответственностью.
«Мы очень надеемся на понимание со стороны жильцов и напоминаем, что новые теплотрассы обеспечат потребителям стабильное и качественное предоставление услуги, уменьшатся потери тепла, повысится надежность работы теплотрассы. Мы стараемся выполнить работу как можно оперативнее, но все же нужно быть готовым к отсутствию горячей воды по указанным адресам до 11 августа», - добавил Рушелюк.