ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Томатное время: как правильно ухаживать за любимым растением

Перевод: Вера Копти

По мнению экспертов, помидоры следует поливать рано утром, рекомендует Express.co.uk.

Это позволяет влаге, попавшей на листья, высохнуть до дневной жары, тем самым помогая предотвратить болезни и ожоги растений.

Если прошел сильный дождь, полив можно пропустить. В остальных случаях помидоры следует поливать ежедневно. Скрученные листья могут быть признаком того, что растению не хватает влаги.

Этот совет поможет вашим томатам пережить жару без проблем

Для роста томатам необходимо яркое солнце и теплая температура. Однако, когда жара становится невыносимой, и солнце печет слишком сильно, растения включают режим выживания.

Из-за перегрева томаты начинают хуже расти, а созревающие плоды могут лопнуть.

Чтобы этого избежать, британский эксперт по садоводству Крис Боннетт рекомендует удалять нижние листья кустов томатов. По словам эксперта, эта простая, но очень важная процедура помогает растениям пережить сильную жару.

Удаление нижних листьев снижает потребность в воде и улучшает циркуляцию воздуха, что очень важно в жаркую погоду, сообщает Vakarys Ekspresas.

Обычно нижние листья томатов удаляют, когда они начинают желтеть. Это, безусловно, можно сделать и раньше, при наступлении очень жаркой погоды.

Это помогает направить необходимые питательные вещества к растущим листьям и плодам. Поскольку растение, страдающее от жары, более подвержено болезням и вредителям, вы исключите и этот риск, обрезая листья.