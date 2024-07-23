РАЙНЕР САКС Возможный план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине

Российский президент, конечно, никогда не ставил перед собой задачу вести простую войну на истощение против Украины, и он хочет добиться результата как можно скорее. Учитывая все обстоятельства, Россия должна попытаться агрессивно наступать с целью оккупации новых территорий в ближайшие месяцы, но пока ей не удалось начать такое наступление.

В России продолжаются постоянные отключения электроэнергии

Особенно широко они распространены в южной части страны. После обвинений Владимира Путина в адрес майнеров криптовалют более глубоко ситуацию власти не объяснили. Как объяснялось ранее, волны жары и холода всегда вызывали перегрузки и отключения электросетей в России. Сети особенно чувствительны к волнам жары, и в настоящее время очень теплая погода держится уже несколько недель.

Представители местных властей, описывая ситуацию, однако, отметили, что волна отключений началась с проблем на Ростовской АЭС. В субботу в Краснодаре и Анапе прошли стихийные демонстрации, поскольку в некоторых городах третий день не было электричества. Эти события происходят в непосредственном тылу российских войск. Если российские службы не возьмут под контроль ситуацию с электроснабжением, в долгосрочной перспективе это отразится на логистике российской армии.

Россия продолжает наносить авиаудары с помощью иранских беспилотников. В случае с субботней атакой заслуживающим отдельного внимания стало появление в черте Киева нового российского беспилотника, который подошел к городу на особо малой высоте. По разным данным, этот доселе неизвестный дрон летел на высоте 30-40 метров, что позволяет ему оставаться невидимым для радаров. Известно, что в прошлых атаках Россия пыталась запустить иранские беспилотники значительно выше, и они выпускались таким образом для того, чтобы затруднить их поражение для мобильных групп ПВО Украины.

Судя по недавним ударам иранских беспилотников, похоже, что ищутся новые тактические подходы для преодоления противовоздушной обороны Украины. Количество беспилотников, используемых в атаках, значительно сократилось за последние три месяца благодаря успешной работе ПВО Украины. Штурмовых дронов, безусловно, не хватает, иначе российские генералы попытались бы добиться успеха массированным использованием дронов для изматывания ПВО Украины.

Поскольку в настоящее время дроны взлетают в основном с севера, предпринимаются попытки нанести удар по Киеву и регионам восточной Украины.

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