Реплика Рейнсалу: Свет – не российский шпион, но министром ему быть нельзя

Совершенно неуместно назначать на министерский пост человека, занимавшего такие позиции по крымскому вопросу, как Владимир Свет, во время российской агрессии, и премьер-министру следует пересмотреть свою позицию.

Большинство жителей Крыма хотели жить в составе России, СССР развалился неправильно и надо было проводить референдумы в приграничных зонах, Крым фактически является частью России и это не черно-белый вопрос - таковы взгляды члена нового правительства, которые он изложил русскоязычным СМИ.

Я спросил об этом Кристена Михала. Он ответил, что КаПо проверяет Света на безопасность, и это забота соцдемов, которые его выдвинули, а не премьер-министра. Я с этим не согласен.

Именно это является обязанностью и заботой премьер-министра.

Нет смысла прятаться за проверку КаПо. Вопрос не в том, является ли он российским шпионом (этого никто не утверждал), а в том, что человек, делающий такие заявления, не годен в министры. Это просто неприемлемо.

Владимир Свет ранее высказывал сомнения по поводу принадлежности Крыма Украине. Вчера вечером он озвучил свою позицию по этому вопросу. «Крым является частью Украины, которую Россия незаконно аннексировала, игнорируя нормы международного права. Я считаю, что Эстония должна всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, - заявил Владимир Свет. - Я покинул Центристскую партию в том числе и потому, что время двусмысленных заявлений давно прошло - территориальная целостность Украины и долг Эстонии поддерживать Украину не подлежат сомнению».