Виймси - это одна из самых богатых волостей Эстонии, и побывав там, можно с уверенностью сказать, что получаемые деньги волость направляет куда следует. На это указывает мощный рост строительства новой городской инфраструктуры, различных досуговых объектов и, разумеется, возведение новой недвижимости, считает активист и блогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Очарование спутника Таллинна: волость, опережающая в находчивости многие города
Многие приезжают в Виймси из Таллинна на городском автобусе, у которого здесь находится конечная остановка. Несмотря на то, что она находится за пределами Таллинна, жители столицы могут бесплатно доехать до нее, что было организовано в порядке исключения для нескольких волостей, граничащих с Таллинном.
Свои автобусы у Виймси также имеются, и для того, чтобы ими воспользоваться, придется уже заплатить по фиксированному тарифу. Далеко не каждая волость Эстонии имеет свои собственные автобусные маршруты, и обычно такое привычно для городов, но Виймси может себе это позволить, раскрасив свои автобусы в уникальную ливрею.
Небольшая агломерация
Четкие границы между Виймси и Таллинном сложно найти, и город с волостью, по большому счету, формируют небольшую агломерацию, части которой связаны не только общественным транспортом, но и маятниковой миграцией жителей волости на работу в Таллинн и обратно.
Доехав до конца маршрута, вы выходите на остановке, которую можно встретить только в Виймси. Длинный крытый остановочный павильон с велопарковкой и базовой информацией о маршрутах общественного транспорта. Опять же, нужно еще поискать волость, которая может так активно проявлять свою идентичность.
Такие павильоны встречаются везде вдоль Рандвере теэ - главной улице Хаабнеэме, самого большого поселка в Эстонии, если смотреть по численности населения. Такой подбор информации с ценами на билеты, картой маршрутов и доступным и понятным расписанием, в других поселках нужно еще поискать. Это довольно важная вещь, когда мы говорим о навигации по любому населенному пункту, и в Виймси она оформлена на уровне небольшого города, что не может не восхищать.
Современная образовательная среда
Виймси преуспел в создании качественной образовательной среды. Например, одна из лучших библиотек Эстонии находится именно в Виймси. Современные библиотеки - это уже не те скучные книжные полки, к которым вы, возможно, привыкли. Это пространства с удобными интерьерами и различными предоставляемыми услугами.
Например в библиотеке Виймси можно прийти и поработать, использовав пространство как офис. Или же можно воспользоваться различными аппаратами, от швейной машинки до 3D-принтера. Свою основную функцию библиотека, как хранилище знаний, само собой, сохраняет, но в то же время предлагает и новые функции, становясь удобным местом для творческих людей.
Поселок Хаабнеэме имеет несколько школ, детский сад и гимназию, причем все здания построены после восстановления независимости и каждое здание в чем-то уникально и является примером качественной современной архитектуры. Гимназия Виймси на момент своей постройки была самым большим деревянным зданием в Эстонии из тех, что находятся в общественном пользовании.
Опуская некоторые моменты, можно сказать, что дерево - это в целом возобновляемый и экологичный материал, который завоевывает популярность в современной архитектуре, особенно в северных странах. Открывшая свои двери в прошлом году Пельгулиннаская гимназия только лишь закрепляет статус дерева как строительного материала будущего.
Остальные школы в Хаабнеэме не отстают и также предлагают учащимся современную учебную среду, далекую от душных классов советских типовых школ. Ребенок в Виймси вполне может пройти все учебные ступени, от детского сада до 12-го класса гимназии в новейших эстонских школах и это лучшим образом скажется как на его архитектурном вкусе, так и на способностях к обучению, ведь успеваемость становится лучше когда ученику приятно учиться в школе, в которой он учится.
Ориентация на личный автотранспорт
В то же время, застройка в Хаабнеэме скорее автомобилецентричная, а не наоборот. Несмотря на наличие широких тротуаров вдоль дороги, по ним прогуливается не так много людей, поскольку гулять здесь не интересно. Рандвере теэ, вдоль которой идут тротуары, это именно что дорога, а не городская улица.
Улица - это общественное пространство, которое живет благодаря интересностям, расположенным вдоль нее. Различные забегаловки, бары, магазины и прочие заведения, а также интересная архитектура позволяют городскому пространству жить и быть активным, благодаря чему гулять по улице становится приятнее. В случае Рандвере теэ всего этого нет. Есть дорога, где по обе стороны тротуары и множество пустых пространств.
Все необходимые услуги местные жители могут найти в торговых центрах, а чтобы до них добраться, люди обычно используют личный транспорт, для которого практически возле каждого здания есть большая парковка.
Хорошая застройка предлагает услуги в шаговой доступности от дома. Так, например, новые кварталы в Таллинне строят с эксплуатируемыми первыми этажами, которые отдают под различный бизнес. В это же время в Хаабнеэме кварталы - это по большому счету спальники, причем как советские застройщики, так и современные, создают районы чисто одного предназначения, забывая о вариативности услуг, за которыми приходится ездить в торговые центры.
Апофеоз автомобилецентричности мы наблюдаем в Лубья, соседнем поселке с Хаабнеэме, где нет ничего, кроме личной недвижимости и автосервисов. Лубья - это классическая субурбия, то есть район малоэтажной частной застройки, в котором нет привычных для города услуг, за которыми жители таких районов вынуждены выезжать на своей машине в центр города, либо же, как в случае с Виймси, в соседний поселок.
Однообразность застройки
Конечно, Хаабнеэме - это не город, чтобы ожидать от него соответствующей инфраструктуры, но здесь присутствуют проблемы, которые есть и у многих городов, такие как, например, однообразная застройка и зонирование представляемых услуг (зона для жилых домов, зона для торговых центров, зона для школ), лучшей альтернативой которому является принцип смешанной застройки, благодаря которой все необходимые услуги находятся под рукой и вам не приходится постоянно использовать автомобиль для повседневных нужд.
В то же время Лубья соединен с Хаабнеэме красивой лестницей, которую построили в честь столетия независимости Эстонии. Лестница под названием Põhjakonna trepp (лестница северной лягушки) является самой большой лестницей в Эстонии. К ней ведет тропа здоровья, которая, в свою очередь, проложена у подножья глинта и проходит вдоль ряда старых советских топливных баков.
Их построили для советских ВМФ, но с восстановлением независимости встал вопрос, что с ними делать. Простой вариант - снести, но в Виймси пошли другим путем. Одна цистерна стала сценой под открытым небом, благо уникальная акустика позволяет. Вторая была полностью реконструирована, став художественной галереей, для которой программу выставок прописывают на месяцы вперед. Удивительно, что из столь приземленной вещи как топливная бочка, можно сделать нечто подобное, но в Виймси смогли.
Дерево и бетон
Тема искусства раскроется для вас с новой силой, когда вы, преодолв эту тропу здоровья, дойдете до Артиума - здания, которое вобрало в себя все тренды современной архитектуры. По большому счету Артиум - это досуговый центр, где также находятся художественная и музыкальная школы Виймси.
Во-первых, здание создано из бетона и дерева, что продолжает тему древесины как популярного сегодня строительного материала. Во-вторых, здание черного цвета, что является популярным трендом в северных странах. В-третьих, вместо парковки архитекторы и ландшафтные дизайнеры создали перед Артиумом луг с дикорастущими цветами, которые можно встретить в нашем климате. Это новый тренд, который предлагает отказаться от голого газона в пользу пространства, дружелюбного к окружающей среде.
Луга положительно влияют на биоразнообразие и не препятствуют естественным природным процессам, таким как опыление пчелами растений. Вишенкой на торте в случае Артиума является зеленая и доступная для посетителей крыша, где есть скамейки, теплицы и различные клумбы с цветами. Даже в Таллинне нет настолько продуманного, с точки зрения экологии, образовательного центра. В разных случаях встречаются какие-то отдельные элементы, но в Виймси получилось соединить все воедино, представив нам произведение искусства в плане современного подхода к архитектуре.
Современны даже церкви
Наконец, стоит сказать и о том, что современными в Виймси оказываются также и религиозные строения. Церковь святого Яакоба - это именно такой случай. Это лютеранская церковь, которая своей необычной архитектурой прекрасно дополняет лесистый антураж вокруг нее.
Ни для кого, я думаю, уже не секрет, что протестанты, к которым относятся и лютеране, более смелы в подходе к строительству своих церквей, чем католики и православные. Новые лютеранские церкви лишь в общих чертах отсылают к своему каноничному виду, в то время как детали зачастую очень сильно меняют вид церкви, уводя его от привычных стандартов.
Это здорово, поскольку религиозные сооружения и без этого часто являются достопримечательностью, а если церковь построена по современным стандартам, она еще и органично дополняет собой окружающее ее пространство.