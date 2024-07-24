ДАНИИЛ КУРАКИН Очарование спутника Таллинна: волость, опережающая в находчивости многие города

Многие приезжают в Виймси из Таллинна на городском автобусе, у которого здесь находится конечная остановка. Несмотря на то, что она находится за пределами Таллинна, жители столицы могут бесплатно доехать до нее, что было организовано в порядке исключения для нескольких волостей, граничащих с Таллинном.

Свои автобусы у Виймси также имеются, и для того, чтобы ими воспользоваться, придется уже заплатить по фиксированному тарифу. Далеко не каждая волость Эстонии имеет свои собственные автобусные маршруты, и обычно такое привычно для городов, но Виймси может себе это позволить, раскрасив свои автобусы в уникальную ливрею.

Небольшая агломерация

Четкие границы между Виймси и Таллинном сложно найти, и город с волостью, по большому счету, формируют небольшую агломерацию, части которой связаны не только общественным транспортом, но и маятниковой миграцией жителей волости на работу в Таллинн и обратно.

Конечная остановка автобусов таллиннских маршрутов №1 и №49 в Виймси. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Доехав до конца маршрута, вы выходите на остановке, которую можно встретить только в Виймси. Длинный крытый остановочный павильон с велопарковкой и базовой информацией о маршрутах общественного транспорта. Опять же, нужно еще поискать волость, которая может так активно проявлять свою идентичность.