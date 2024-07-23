В Таллинне началось строительство долгожданного жилого квартала

Перевод: Вера Копти

В первых пяти домах появится 101 квартира, количество комнат в которых - от двух до четырех, а площадь - от 44 до 117 м2. Помимо квартир, на первом этаже дома на Мериметса-теэ, 6 расположится шесть коммерческих помещений, которые подходят для мест общественного питания и сферы услуг.

Процесс получения разрешения на строительство в этом квартале длился в общей сложности шесть лет.

«Мы имеем дело с одним из крупнейших районов новой застройки Таллинна, но шесть лет – это все равно очень долгий срок. Мы рады, что основные вопросы теперь решены, и разрешения на строительство следующих зданий будут выданы в более разумные сроки», - сказал директор по продажам и маркетингу компании Reterra Каспар Маркус.

Жилой квартал Hipodroomi. Фото: Reterra

На сегодняшний день более 30 процентов квартир в квартале уже забронировано. По мнению Маркуса, это доказывает, что долгожданный проект очень хорошо принят.

«Среди заинтересованных есть как покупатели жилья, так и инвесторы. Покупатели на начальном этапе увидели несколько преимуществ: во-первых, конечно, большой выбор, а также возможность повлиять на планировку и отделку квартиры. Но не менее важна и цена - с завершением квартала стоимость квартир также увеличивается, то есть сделки, совершенные на ранней стадии, определенно проходят по более выгодной цене», - прокомментировал Маркус.

Жилой квартал Hipodroomi. Фото: Reterra

Все здания соответствуют энергетическому классу А, что обеспечивает энергоэффективность и экономичность. Парковочные места для автомобилей жильцов запланированы в теплом подземном гараже, в который удобно попасть по тоннелю.

Здания строятся по проекту PIN Architects, а дизайн интерьера выполнен известным архитектором интерьеров Биргит Яанус. Строительные работы проводит компания Mapri Ehitus.