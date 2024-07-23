В публикации подчеркивается, что в крупных многоквартирных домах советского времени большинство владельцев и арендаторов квартир зачастую составляют русские.

«Если до сих пор удавалось договариваться и в языковом вопросе также был найден компромисс (хотя и не всегда), то сейчас дела ухудшились, ведь «благодаря» русскоязычным украинцам и другим выходцам с территорий бывшего СССР количество русскоязычных жильцов в многоквартирных домах резко выросло и государственный язык уже никто не уважает, а русский язык даже навязывают», - утверждает национал-консервативный портал Uued Uudised.

Обращается внимание, что жители Эстонии говорят, что из-за расширения русскоязычной среды местные русские стали значительно агрессивнее продвигать русский язык, поскольку чувствуют, что происходящее в стране потворствует этому. Все чаще в довольно спокойной манере русскоязычные люди говорят, что зачем нужно говорить на эстонском, когда «всё вокруг ведь на русском».

Инфопортал EKRE констатирует, что подобную ситуацию инициировало и претворило в жизнь правительство Каи Каллас (и продолжит претворять правительство Кристена Михал), которое, придя к власти, по предложению министра предпринимательства Андреса Суття, изменило Закон об иностранцах, чтобы предприниматели могли ввозить дешевую рабочую силу с востока.

«Это привело к тому, что Таллинн, Харьюмаа и другие регионы стали более русскоязычными, а эстонский язык оказался в упадке, в том числе и как рабочий язык квартирных товариществ».