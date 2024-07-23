Инфопортал партии EKRE Uued Uudised посвятил свою очередную редакционную колонку обращениям нескольких эстонцев, которые сообщили порталу, что из-за ускоряющейся в Эстонии русификации участились конфликты в квартирных товариществах. Русские жители якобы не желают говорить на госязыке на собраниях и активно продвигают русский язык в качестве языка делопроизводства. Редакция в своей колонке подчеркивает, что эстонцы устали говорить на иностранном языке в своей стране.
Портал партии EKRE: эстонцев заставляют говорить на собраниях товариществ на русском, виноваты реформисты (5)
В публикации подчеркивается, что в крупных многоквартирных домах советского времени большинство владельцев и арендаторов квартир зачастую составляют русские.
«Если до сих пор удавалось договариваться и в языковом вопросе также был найден компромисс (хотя и не всегда), то сейчас дела ухудшились, ведь «благодаря» русскоязычным украинцам и другим выходцам с территорий бывшего СССР количество русскоязычных жильцов в многоквартирных домах резко выросло и государственный язык уже никто не уважает, а русский язык даже навязывают», - утверждает национал-консервативный портал Uued Uudised.
Обращается внимание, что жители Эстонии говорят, что из-за расширения русскоязычной среды местные русские стали значительно агрессивнее продвигать русский язык, поскольку чувствуют, что происходящее в стране потворствует этому. Все чаще в довольно спокойной манере русскоязычные люди говорят, что зачем нужно говорить на эстонском, когда «всё вокруг ведь на русском».
Инфопортал EKRE констатирует, что подобную ситуацию инициировало и претворило в жизнь правительство Каи Каллас (и продолжит претворять правительство Кристена Михал), которое, придя к власти, по предложению министра предпринимательства Андреса Суття, изменило Закон об иностранцах, чтобы предприниматели могли ввозить дешевую рабочую силу с востока.
«Это привело к тому, что Таллинн, Харьюмаа и другие регионы стали более русскоязычными, а эстонский язык оказался в упадке, в том числе и как рабочий язык квартирных товариществ».
В публикации также утверждается, что во многих квартирных товариществах царит атмосфера словесной гражданской войны, где люди враждебно настроены друг к другу и отсутствуют необходимые процедуры для функционирования товарищества, а многие решения принимаются без нужной квоты голосов.
«Нынешняя волна русификации привела к тому, что многие эстонские собственники при сдаче квартир в аренду стали отдавать предпочтение соотечественникам, ведь с русскоязычными и иностранцами может возникнуть немало проблем. Если все идет хорошо, с арендатором можно общаться на русском или английском языке, но при возникновении проблем владельцам квартиры сложно искать и находить решения, если другая сторона не понимает по-эстонски».
В финальной части редакционной колонки подчеркивается, что в Эстонии возникла кафкианская ситуация, в которой молодые врачи едут работать за границу, потому что здесь от них требуется знать или изучать русский язык, чтобы обслуживать не говорящих на эстонском, а молодые эстонцы часто не могут устроиться на работу в столице Эстонии, если они не знают русского языка.