Паэт избран вице-председателем комиссии Европарламента по иностранным делам

Перевод: Павел Соболев

«Приоритетом внешней политики Европарламента является поддержка Украины до тех пор, пока страна не будет полностью освобождена от российской агрессии», - заявил Паэт.

По его словам, необходимо, чтобы государства-члены Евросоюза проводили единую внешнеполитическую линию. «Именно поэтому важно, что вступительная резолюция нового Европарламента была заявлением о поддержке Украины», - сказал Паэт.

Урмас Паэт также был вице-председателем комиссии по иностранным делам и в предыдущем составе Европарламента.