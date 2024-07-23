Члены комиссии Европарламента по иностранным делам избрали эстонского евродепутата Урмаса Паэта (Партия реформ) вице-председателем комиссии. Новый состав Европарламента приступил к работе на прошлой неделе.
Паэт избран вице-председателем комиссии Европарламента по иностранным делам
Перевод: Павел Соболев
«Приоритетом внешней политики Европарламента является поддержка Украины до тех пор, пока страна не будет полностью освобождена от российской агрессии», - заявил Паэт.
По его словам, необходимо, чтобы государства-члены Евросоюза проводили единую внешнеполитическую линию. «Именно поэтому важно, что вступительная резолюция нового Европарламента была заявлением о поддержке Украины», - сказал Паэт.
Урмас Паэт также был вице-председателем комиссии по иностранным делам и в предыдущем составе Европарламента.