Генерал Херем станет советником мирового разработчика робототехники

Генерал Херем с августа будет советником по военной стратегии этого предприятия, его задачей станет внедрение в разработку продуктов наземной робототехники по отзывам и потребностям конечных пользователей.

Херем в первую очередь станет оценивает использование украинской наземной робототехники, извлеченные уроки и области для улучшения и будет руководить применением этих положений при разработке продукции и разработке военной концепции.

Херем также будет консультировать руководство предприятия и его подразделения по развитию бизнеса и потенциала производства, предоставляя необходимую с точки зрения военных пользователей информацию.

«Milrem Robotics внедряет наземных роботов во все возрастающих масштабах в различных странах, и очень важно, чтобы этот новый потенциал соответствовал и дополнял существующий оборонный потенциал, - сказал, председатель правления Milrem Robotics Кулдар Вяэрси. - Генерал Херем обладает обширными знаниями о том, как эффективно и разумно применять военные возможности. Он поддержит создании в Milrem Robotics еще лучших наземных робототехнических систем».

«Война в Украине показала важность наземной робототехники и необходимость уделять ей больше внимания в будущем с использованием THeMIS компании Milrem Robotics и других робототехнических платформ. В то же время еще есть чему поучиться на опыте Украины, как наземная робототехника увеличивает военный потенциал и спасает человеческие жизни, - сказал Херем. - Моя цель - добиться, чтобы то, чему отважные украинские бойцы научились на поле боя, было применено в будущих роботизированных системах».

Генерал Херем возглавлял Силы обороны Эстонии с декабря 2018 года по конец июня 2024 года. Херем поступил на службу в 1992 году. С 2013 по 2016 год был начальником Академии обороны, а с 2016 по 2018 год - начальником Генерального штаба Сил обороны.

Milrem Robotics - ведущий европейский разработчик и системный интегратор робототехники и автономных систем с офисами в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше и США. Компания известна беспилотными наземными машинами THeMIS и Multiscope, боевой беспилотной машиной Type-X и автономным комплектом МИФИК.

Предприятие также известно успешным завершением проекта iMUGS Европейской программы оборонно-промышленного развития (EDIDP). Проект был сосредоточен на разработке модульной и масштабируемой архитектуры для беспилотных систем.