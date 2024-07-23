Почему российские «шахеды» залетают в Беларусь и чем это опасно для Украины

А утром 16 июля другой российский «шахед» зашел из украинской Чернобыльской зоны и после нескольких часов «блужданий» якобы разбился в Гомельской области.

«Нам доподлинно известно, что при падении произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает: "шахеды", которые залетают на территорию Беларуси, - никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки на территорию Украины», - акцентирует «Белорусский Гаюн».

Воздушные силы ВСУ 16 июля также сообщали о двух «шахедах», которые пересекали белорусскую границу (что совпадает с данными «Гаюна»): «С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БпЛА типа "шахед", еще два "шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси».

В то же время о том, что российские дроны во время атак на Украину попадали к северному соседу, писали украинские мониторинговые каналы «Николаевский Ванёк» и «Инсайдер UA».

Если «залеты» российских «шахедов» действительно имели место за последние недели, то этому может быть несколько объяснений.

Версия первая: новая тактика

Одной из первых гипотез стало то, что россияне сознательно начали направлять «шахеды» в приграничные с Украиной районы Беларуси, чтобы на время выводить их из-под угрозы украинского ПВО и РЭБ (и, возможно, передавать разведданные без помех).

А потом возвращать обратно в Украину.