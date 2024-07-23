В летнем лагере Спасательного департамента детей учат справляться с кризисными ситуациями

Перевод: Павел Соболев

По словам одного из организаторов молодежного лагеря, начальника отдела спасательных работ Спасательного департамента Виктора Саареметса, темами лагеря в этом году являются защита населения и психическое здоровье.

«В сегодняшнем нестабильном мире необходимо с раннего возраста учить детей и молодежь тому, как справляться с кризисами, а также навыкам выживания. Один из лучших способов - сделать это в безопасной обстановке и в игровой форме. Погода прекрасная, глаза у всех блестят, рты растянуты в улыбке», - сказал Саареметс.

Участники летнего лагеря в Пыльвамаа. Фото: Lauri Lindoja

В течение пяти дней в ходе практических занятий молодые люди узнают, как быть готовыми к кризисным ситуациям и что можно сделать самостоятельно, если прибытие оперативной помощи занимает значительно больше времени, чем обычно. Из участников лагеря будет также отобрана спасательная команда, которая в течение недели будет реагировать на всевозможные «происшествия» и оказывать помощь.

Цель имеющего давние традиции молодежного лагеря Спасательного департамента - обеспечить безопасность всего общества посредством вовлечения молодежи. «Каждый ребенок, молодой человек, а также руководитель группы взрослых волонтеров, участвовавший в лагере, возьмут с собой то, что они узнали и испытали, часто даже не осознавая этого, и это сделает нашу прекрасную Эстонию более безопасным и лучшим местом для жизни, как на уровне местной общины, так и в целом. Многие из сегодняшних добропорядочных граждан, работающих в сфере спасения и внутренней безопасности, выросли из этого лагеря», - сказал Саареметс.

Каждый из первых четырех дней лагеря имеет свою тему: день Нублу, день умного путешествия, спортивный день юного спасателя и день психического здоровья. Чтобы применить на практике то, чему дети научились за неделю, в последний, пятый день лагеря будут проведены большие учения.

Молодежный лагерь Спасательного департамента впервые был проведен в 2001 году. В его организации принимает участие 60 спасателей-добровольцев и сотрудников Спасательного департамента.