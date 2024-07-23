Две проселочные дороги, находящиеся между граничащими с Россией финскими муниципалитетами Виролахти и Миехиккяля, получили новые, исторические названия, передает YLE.
Финны счастливы ⟩ Новые названия на границе с Россией: при чем здесь лошадиная задница?
Новые названия звучат так: Hevosenperseentiе - Дорога лошадиного зада и Perskalliontie - Дорога зада на скале.
Председатель дорожного акционерного общества, которое отвечает за состояние этих частных дорог, заявил, что это не какая-то шутка или насмешка. По словам Сеппо Юля-Коттола, решающим фактором стала местная история.
«Данные названия хорошо знакомы местным жителям. Люди в свое время ездили здесь на лошадях. И тут такой крутой подъем, что у лошади нередко подкашивались ноги, и животное почти падало на зад. Отсюда и название. Что касается Perskalliontie, то деревенские жители частенько подолгу сидели на скале и смотрели на озеро», – объясняет Юля-Коттола.
Прежние названия дорог у местных жителей не прижились. Сейчас, как заверяют в дорожном обществе, все встало на свои места. У дорог уже установлены новые указатели, и вскоре адрес трех дачных домов, расположенных вдоль дороги, поменяется на Hevonperseentiе.
«Мы счастливы. Приятно ездить по дороге и любоваться новыми указателями, - говорит председатель дорожного общества.