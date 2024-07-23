Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об изъятии магнитов с советской символикой у гражданина Швеции на погранпункте в Нарве, а также о взломе офиса в Ласнамяэ и хищения оттуда техники и наличных. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием четырех легковых автомобилей в Мустамяэ и об упавшем на электролинию дереве.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Изъятие магнитов с советской символикой, взлом офиса в Ласнамяэ, ДТП с участием четырех автомобилей
Насилие
19 июля поступило сообщение, что в одном из домов в Хааберсти между 44-летним мужчиной и его 56-летней сожительницей произошел конфликт, в результате которого оба получили травмы.
20 июля неизвестный напал на 61-летнего мужчину на автобусной остановке «Академия-теэ» в Мустамяэ.
21 июля поступило сообщение, что 21-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 19-летнюю сожительницу в квартире на Нымме-теэ в Кристийне. Полиция задержала нападавшего.
21 июля поступило сообщение, что 32-летний мужчина избил 63-летнего на улице Сыле в Пыхья-Таллинне.
20 июля поступило сообщение, что в доме на Маарду-теэ в Маарду произошел конфликт, в ходе которого 48-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 43-летнюю сестру.
21 июля поступило сообщение о драке между тремя мужчинами на улице Кеэмикуте в Маарду.
21 июля в полицию поступило сообщение, что 28-летний мужчина избил 68-летнего перед магазином на Нарвском шоссе в Тарту.
19 июля в полицию поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Нарве 45-летний мужчина в ходе конфликта ударил ножом другого 45-летнего. Нападавший был задержан полицией в качестве подозреваемого.
21 июля в полицию поступило сообщение, что в Кивиыли 45-летний мужчина ударил ножом 39-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а нападавший был задержан полицией как подозреваемый в совершении преступления.
22 июля в полицию поступило сообщение, что в Силламяэ 48-летний мужчина избил свою бывшую жену.
21 июля в полицию поступило сообщение, что 53-летний мужчина напал на свою 68-летнюю сожительницу в квартире на улице Тарту в Раквере. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
20 июля со двора дома на Тартуском шоссе в Кесклинне были украдены один черный и один зеленый электросамокаты. Впоследствии они были найдены, а вор пойман.
20 июля поступило сообщение о взломе офиса в Ласнамяэ и краже ноутбука ThinkPad, планшета, зарядного устройства и наличных. Ущерб составил около 4200 евро.
21 июля поступило сообщение о взломе автомобиля и краже паспортов и компьютера на улице Туукри в Кесклинне. Ущерб составил около 1560 евро.
19 июля с Астриыйэ-теэ в Виймси был украден не пристегнутый детский велосипед Trek Wahoo 26. Точные обстоятельства происшествия и нанесенный ущерб выясняются.
В полицию поступило сообщение, что в период с 12 по 16 июля с улицы Вакзали в Тарту был украден велосипед Insera. Ущерб составил 300 евро.
В полицию поступило сообщение, что из сарая во дворе дома на улице Вески в Тарту был украден велосипед Scott Sub Cross 21 серого цвета. Ущерб составил 400 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 14 по 15 июля со двора жилого дома на улице Рукки в Тарту был украден велосипед Insera. Ущерб составил 500 евро.
В полицию поступило сообщение, что 13 июля с велопарковки на улице Соола в Тарту был украден белый электросамокат GPad Joyride Fix. Ущерб составил 300 евро.
11 июля в магазине на Таллиннском шоссе в Хаапсалу была украдена бензопила Echo. Ущерб составил 629 евро.
В период с 18 по 19 июля в Хаапсалу на Лихуласком шоссе перед многоквартирным домом был украден пристегнутый электросамокат Kugoo Kirin. Ущерб составил 681 евро.
19 июля в полицию поступило сообщение о краже не пристегнутого электросамоката в магазине на Таллиннском шоссе в Рапла. Ущерб составил 300 евро.
Мошенничество
Мужчина, проживающий в Рапламаа, сообщил в полицию, что 11 июля он получил электронное письмо, якобы отправленное банком LHV, с просьбой обновить свои контактные данные. Мужчина нажал на ссылку в письме и использовал mobiil-ID для подтверждения своей личности. Позже он обнаружил, что с его счета без его ведома были совершены два перевода на зарубежные банковские счета. Ущерб составил 8 100 евро.
Безопасность на границе
19 июля гражданину Киргизии 1996 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны сроком на три года и назначен штраф в размере ста евро за незаконное пребывание в Эстонии в течение 241 дня.
19 июля гражданину Турецкой Республики 2001 года рождения на границе был выдан запрет на въезд, его виза была аннулирована, а сам он был задержан, так как у него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки.
19 июля гражданину Российской Федерации 1975 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону на три года и шесть месяцев, поскольку он нелегально находился в Эстонии с 3 апреля 2014 года.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не впустили пятерых граждан России, четырех граждан Молдовы, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина Украины и одного гражданина Парагвая.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в Эстонию двух граждан России, двух граждан Молдовы и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
19 июля на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Германии, управлявший легковым автомобилем Kia, который при проверке документов предъявил польское водительское удостоверение, оказавшееся поддельным. Документ был изъят, и человек заплатил в государственную казну 500 евро. После процессуальных действий он выехал в Россию.
20 июля пограничники кордона Пиуза обнаружили человека, идущего по пограничной полосе. Это оказался гражданин Эстонии, который случайно оказался на пограничной территории. Ему разъяснили требования и правила передвижения в пограничной зоне, и пограничники ограничились устным предупреждением.
19 июля в пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Швеции, у которого в вещах обнаружили четыре магнита с символикой Советского Союза. Внимание туриста было обращено на то, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданин Швеции добровольно сдал предметы и продолжил путь.
20 июля в пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию был проверен гражданин России, у которого в вещах обнаружили сосуд с символикой Советского Союза. Внимание гражданина было обращено на то, что такая символика запрещена в Эстонии. Гражданин России добровольно сдал предмет и продолжил путь.
ДТП
19.07 в 14:00 спасатели получили вызов на А. Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ, где произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Прибыв на место, спасатели сняли клеммы с аккумуляторов автомобилей для предотвращения возгорания и очистили проезжую часть от деталей машин. Дальнейшим разбирательством занималась полиция.
19.07 в 08:55 спасатели выехали в деревню Лийвамяэ волости Йыэляхтме на шоссе Таллинн-Нарва, где легковой автомобиль сбил выбежавшего на дорогу оленя. Пассажиры автомобиля не пострадали, но движение на дороге было затруднено. Спасатели Мууга переместили тушу животного на обочину и очистили шоссе от автомобильных обломков.
20.07 в 15:08 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Хингу волости Сауэ на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла косуля выбежала на дорогу перед легковым автомобилем. В результате столкновения животное отбросило на другой автомобиль. Водители не пострадали, но движение на данном участке дороги было затруднено. Спасатели-добровольцы Сауэ прибыли на место и переместили тушу животного на обочину. Автомобили, попавшие в аварию, смогли продолжить путь.
21 июля в 16:50 в деревне Мялликвере волости Пыльтсамаа произошла авария с участием двух автомобилей. Спасателям пришлось с помощью гидравлических инструментов освободить одного водителя из автомобиля. Оба водителя автомобилей были доставлены в больницу. Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей и засыпали абсорбентом утечки масла из транспортных средств.
Пожары
21.07 в 13:40 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле на А. Х. Таммсааре-теэ в Кристийне, рядом с которым находились другие транспортные средства. Владелец автомобиля и прохожие начали тушить пожар. По прибытии спасателей Нымме пожар уже был локализован, и их задачей было окончательно ликвидировать возгорание. Причиной пожара стало короткое замыкание в электросистеме автомобиля. Близлежащие автомобили не пострадали.
19 июля в 17:11 на улице Куру в Тарту загорелся микроавтобус Peugeot. Поскольку автомобиль был припаркован в непосредственной близости от старого деревянного жилого дома, возникла угроза для здания. По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили открытое пламя под закрытым капотом. Спасатели принялись тушить пламя и вскрыли капот. Наибольшие повреждения получил вентилятор автомобиля и система охлаждения, что, вероятно, и стало причиной пожара. Спасатели потушили пожар и проконсультировали владельца, что не рекомендуется парковать автомобиль так близко к дому.
21 июля в 18:06 в деревне Кахква волости Сетомаа загорелся моторный отсек легкового автомобиля. Спасатели потушили пожар в передней части автомобиля в 18:55.
22 июля в 01:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Лийва в Выру. Загорелся пустующий двухэтажный деревянный дом. Спасатели ликвидировали пожар в 04:48. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
21.07 в 17:02 спасатели выехали на улицу Мяэпеальзе в Мустамяэ, где еж застрял в проволочном заборе возле многоквартирного дома. Спасатели Нымме прибыли на место и с помощью кусачек сделали небольшое отверстие в заборе, чтобы еж мог продолжить свой путь.
20 июля в 16:27 спасатели получили информацию, что в деревне Кульдре волости Антсла дерево упало на электролинию и прижало ее к земле. Линия представляла угрозу для проезжающих автомобилей, особенно для высоких транспортных средств. Спасатели убрали дерево с линии, обозначили опасную зону лентами и регулировали движение. О ситуации было сообщено в Департамент транспорта.