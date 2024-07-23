СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Изъятие магнитов с советской символикой, взлом офиса в Ласнамяэ, ДТП с участием четырех автомобилей

11 июля в магазине на Таллиннском шоссе в Хаапсалу была украдена бензопила Echo. Ущерб составил 629 евро.

В период с 18 по 19 июля в Хаапсалу на Лихуласком шоссе перед многоквартирным домом был украден пристегнутый электросамокат Kugoo Kirin. Ущерб составил 681 евро.

19 июля в полицию поступило сообщение о краже не пристегнутого электросамоката в магазине на Таллиннском шоссе в Рапла. Ущерб составил 300 евро.

Мошенничество

Мужчина, проживающий в Рапламаа, сообщил в полицию, что 11 июля он получил электронное письмо, якобы отправленное банком LHV, с просьбой обновить свои контактные данные. Мужчина нажал на ссылку в письме и использовал mobiil-ID для подтверждения своей личности. Позже он обнаружил, что с его счета без его ведома были совершены два перевода на зарубежные банковские счета. Ущерб составил 8 100 евро.

Безопасность на границе

19 июля гражданину Киргизии 1996 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны сроком на три года и назначен штраф в размере ста евро за незаконное пребывание в Эстонии в течение 241 дня.

19 июля гражданину Турецкой Республики 2001 года рождения на границе был выдан запрет на въезд, его виза была аннулирована, а сам он был задержан, так как у него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки.