Правительство премьер-министра Кристен Михал вступило в должность, первое заседание и совещание кабинета министров пройдут в предстоящий четверг, 25 июля.
Первое заседание правительства Кристена Михала состоится 25 июля
Премьер-министр Кристен Михал во вторник утром принес в Рийгикогу присягу, после чего текст присяги подписали и другие члены правительства. В принесении присяги не принимал участия оставшийся на посту министра обороны Ханно Певкур, находящийся с зарубежным визитом в США, до его возвращения функции министра обороны выполняет министр финансов. После принятия присяги в Рийгикогу Кристен Михал встретился с покидающим свой пост премьер-министром Каей Каллас и сотрудниками Госканцелярии.
В правительстве Михала, которое является 54-м составом правительства Эстонской Республики, вместе с премьер-министром 14 министров. В их числе министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур, министр регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр здоровья Рийна Сиккут, министр образования и науки Кристина Каллас и министр культуры Хейди Пурга. В качестве новых министров вступают в должность министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста, министр климата Йоко Алендер, министр инфраструктуры Владимир Свет, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо и министр финансов Юрген Лиги.
Правительство соберется на первое заседание в четверг в 10 часов утра.