Первое заседание правительства Кристена Михала состоится 25 июля

Премьер-министр Кристен Михал во вторник утром принес в Рийгикогу присягу, после чего текст присяги подписали и другие члены правительства. В принесении присяги не принимал участия оставшийся на посту министра обороны Ханно Певкур, находящийся с зарубежным визитом в США, до его возвращения функции министра обороны выполняет министр финансов. После принятия присяги в Рийгикогу Кристен Михал встретился с покидающим свой пост премьер-министром Каей Каллас и сотрудниками Госканцелярии.