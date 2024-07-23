На этой неделе Спасательный департамент в сотрудничестве со спасательной службой Таллиннского аэропорта и компанией Tallina Vesi отрабатывает на озере Юлемисте действия по ликвидации разлива топлива.
На озере Юлемисте проводятся учения по ликвидации топливного загрязнения
Перевод: Павел Соболев
Учения проводятся каждый день с 10 до 13 часов. Учения не вносят никаких изменений в дорожное движение и не влекут никаких изменений для посетителей и клиентов аэропорта.
С понедельника по четверг у озера Юлемисте можно увидеть спасательную технику красного цвета. Все это потому, что спасатели отрабатывают действия в ситуации, когда самолет падает в озеро и происходит утечка топлива в водоем. Спасатели могут попрактиковаться в использовании боновых заграждений, локализации и других действиях, сопровождающих такие события.
В учениях принимают участие спасатели из Юри, Ласнамяэ и Нымме, включая экипаж катера Спасательного департамента, спасательная служба Таллиннского аэропорта и компания Tallinna Vesi.
Учения не повлияют на качество воды в озере Юлемисте.