Пожар в гараже произошел из-за зарядки автомобильного аккумулятора

Вчера в 23:29 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из гаража на улице Май в Пярну идет черный дым. Спасатели открыли двери гаража и обнаружили горящий автомобиль.

Спасатели напоминают, что аккумуляторы нужно заряжать только под присмотром и обязательно отключать от зарядного устройства по завершении процесса. Зарядка должна проводиться только на негорючих поверхностях, а состояние оборудования следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что оно не повреждено.