Вчера поздно вечером спасатели потушили пожар в гараже и легковом автомобиле на улице Май в Пярну, который произошел из-за зарядки аккумулятора автомобиля.
Пожар в гараже произошел из-за зарядки автомобильного аккумулятора
Вчера в 23:29 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из гаража на улице Май в Пярну идет черный дым. Спасатели открыли двери гаража и обнаружили горящий автомобиль.
«К счастью, огонь не успел распространиться на соседние гаражи, - отметила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс. - Спасатели установили, что пожар начался из-за зарядки автомобильного аккумулятора».
Спасатели напоминают, что аккумуляторы нужно заряжать только под присмотром и обязательно отключать от зарядного устройства по завершении процесса. Зарядка должна проводиться только на негорючих поверхностях, а состояние оборудования следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что оно не повреждено.