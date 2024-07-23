ФОТО Новый поезд Elron начал тестовые рейсы в Эстонии

Типовые испытания проводятся на поездах, которые ранее не эксплуатировались на железных дорогах в Эстонии; тесты определят пригодность поездов к движению по инфраструктуре Эстонии и станут основанием для сертификации поездов.

Первый поезд должен пройти 6000 километров без каких-либо серьезных технических происшествий, в ходе этого периода будет оценена надежность и соответствие условиям контракта.

После успеха типовых испытаний все поставленные поезда должны пройти контрольный период в 5000 километров, а также начать обслуживать пассажиров на линии. Всего в каждом поезде, прибывающем в Эстонию, проводится не менее 70 различных тестов.

Электропассажирский поезд Škoda EMU 21Ev является двухсистемным и работает в контактных сетях как 3 кВ, так и 25 кВ. Испытания поезда начались в существующей сети 3 кВ, а с февраля его можно будет протестировать и в контактной сети 25 кВ, только строящейся компанией Eesti Raudtee между Тамсалу и Йыгева.

Новые поезда начнут курсировать по линии Таллинн-Тарту с сентября 2025 года, когда владельцу инфраструктуры Eesti Raudtee удастся электрифицировать весь участок железной дороги Тапа-Тарту.

Новые поезда

В период с 2024 по 2026 год в Эстонию прибудет 16 новых электропоездов Škoda, из них 11 поездов дальнего следования и 5 пригородных поездов.

В поезде дальнего следования 236 мест, 15 веломест, зона общественного питания, пронумерованные места.

В пригородном поезде 262 места и 18 веломест.

Расписание на направлениях Нарвы и Вильянди можно будет уплотнить, используя ресурс дизель-поездов, освобождающихся на линии Таллинн-Тарту.