Владимира Света в горсобрании Таллинна заменит Елена Глебова

Перевод: Павел Соболев

Это изменение не повлияет на баланс голосов коалиции и оппозиции. На прошлой неделе Владимир Свет покинул Центристскую партию и присоединился к соцдемам, после чего стал министром инфраструктуры в правительстве, сформированном Кристеном Михалом.

До вступления в Социал-демократическую партию Свет был представителем оппозиции в Таллиннском городском собрании. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Центристской партии Андреса Калвика, оставленное им место теперь займет Елена Глебова, бывшая фигуристка и руководитель ледового холла Tondiraba, о чем сообщил новостной портал ERR.

Глебова является членом Центристской партии с 2013 года, а с 2014 года она является руководителем ледового холла Tondirabа. Глебова также входит в правление Эстонского союза конькобежцев и является семикратной чемпионкой Эстонии по фигурному катанию. Она трижды представляла Эстонию на Олимпийских играх.