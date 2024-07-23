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Фракция Партии реформ в Рийгикогу избрала председателем Ынне Пиллак

BNS
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Фото: Helen Kattai

Фракция Партии реформ в Рийгикогу во вторник избрала председателем Ынне Пиллак, новым вице-председателем Михкеля Леэса, а Лийна Керсна останется вторым вице-председателем фракции. 

Ынне Пиллак возглавляла социальную комиссию Рийгикогу, долгое время была членом Таллиннского горсобрания, а также входит в правление отдления Партии реформ Таллиннского региона и является председателем Ныммеского отделения Партии реформ.

Ынне Пиллак избрана лидером фракции вместо Эркки Кельдо, который стал министром экономики и промышленности. Михкель Леэс избран вице-председателем вместо Йоко Алендер, которая стала министром климата.

Со сменой правительства происходят изменения и в составе фракции Партии реформ. Министрами стали Эркки Кельдо, Юрген Лиги и Йоко Алендер. Мадис Тимпсон, Март Вырклаэв и Хеле Эвераус идут в парламент в качестве замещающих членов.

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