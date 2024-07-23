Рынок рухнул: целлюлозно-бумажная фабрика в Кехра понесла многомиллионные убытки

В прошлом году выручка Horizon Tselluloosi ja Paberi AS снизилась на 67% до 22,3 миллиона евро. В то время как позапрошлый год компания завершила с операционной прибылью в размере 17,5 миллиона евро, в прошлом году операционный убыток составил 5,2 миллиона евро, как следует из годового отчета, представленного Инфобанку Äripäev.

Для целлюлозно-бумажной фабрики в Кехра это был первый убыток с 2007 года, когда он составил почти миллион евро.

Правление отметило в отчете, что операционный убыток был вызван крахом рынка упаковочной и крафт-бумаги из-за ослабления мировой и, особенно, европейской экономики.

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