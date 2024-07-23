Мошенники выманили у жителя Эстонии 15 000 евро

В понедельник полиция получила сообщение о том, что в Пейпсияэре 44-летний мужчина напал на 31-летнего мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в ходе уголовного расследования.

В полицию также обратился 44-летний мужчина, которому якобы позвонили из Swedbank и сообщили, что его аккаунт Smart-ID был захвачен мошенниками и ему нужно обновить свои данные. Мужчина следовал инструкциям и перевел 15 000 евро со своего счета в LHV банк на счет неизвестного лица. Выяснилось, что это были мошенники, и мужчина остался без денег.