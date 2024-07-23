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Воры поживились стоявшими в незапертом сарае дорогостоящими мотоциклами

BNS
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В Пярнуском уезде добычей воров стала мототехника. Общая стоимость похищенного превышает 20 000 евро, задержать подозреваемых пока не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, отметив, что в ночь на 22 июля из незапертого сарая в деревне Икла волости Хяэдемеэсте были украдены два мотоцикла Honda CBR 1000RR с регистрационными номерами 90XS и FC61. Владелец оценил ущерб в 10 000 евро.

С одного из дворов в той же деревне был угнан квадроцикл CFMOTO CFORCE 820LE с регистрационным номером 9365TE. Ущерб от этого преступления также составляет 10 000 евро.

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