В Пярнуском уезде добычей воров стала мототехника. Общая стоимость похищенного превышает 20 000 евро, задержать подозреваемых пока не удалось.
Воры поживились стоявшими в незапертом сарае дорогостоящими мотоциклами
Об этом сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, отметив, что в ночь на 22 июля из незапертого сарая в деревне Икла волости Хяэдемеэсте были украдены два мотоцикла Honda CBR 1000RR с регистрационными номерами 90XS и FC61. Владелец оценил ущерб в 10 000 евро.
С одного из дворов в той же деревне был угнан квадроцикл CFMOTO CFORCE 820LE с регистрационным номером 9365TE. Ущерб от этого преступления также составляет 10 000 евро.