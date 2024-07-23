Воры поживились стоявшими в незапертом сарае дорогостоящими мотоциклами

Об этом сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, отметив, что в ночь на 22 июля из незапертого сарая в деревне Икла волости Хяэдемеэсте были украдены два мотоцикла Honda CBR 1000RR с регистрационными номерами 90XS и FC61. Владелец оценил ущерб в 10 000 евро.