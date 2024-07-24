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Кристен Михал. Как обычный паренек из Хааберсти дорос до премьер-министра Эстонии

Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: Tairo Lutter

Свою политическую карьеру премьер-министр Эстонии Кристен Михал начал с расклеивания предвыборных плакатов старших товарищей по партии. За 28 лет членства в партии он успел побывать советником премьер-министра, генеральным секретарем партии и трижды - министром, а еще попал в грандиозный скандал с финансированием, но в итоге занял самый желанный для политика пост: стал главой правительства.  

Новый премьер-министр Эстонии родился и вырос в Таллинне, недалеко от озера Харку. Окончил 17-ю таллиннскую школу в 1993 году и поступил на факультет управления в Таллиннский университет, где отучился положенные пять лет, но обучение не окончил.

В 21 год Кристен Михал вступил в Партию реформ (ПР) и с этого момента его жизнь стала подчиняться несколько иным правилам, нежели у большинства его беспартийных сверстников. Свою политическую карьеру он начал с расклеивания предвыборных плакатов для своих коллег по партии.

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