Кристен Михал. Как обычный паренек из Хааберсти дорос до премьер-министра Эстонии

Новый премьер-министр Эстонии родился и вырос в Таллинне, недалеко от озера Харку. Окончил 17-ю таллиннскую школу в 1993 году и поступил на факультет управления в Таллиннский университет, где отучился положенные пять лет, но обучение не окончил.

В 21 год Кристен Михал вступил в Партию реформ (ПР) и с этого момента его жизнь стала подчиняться несколько иным правилам, нежели у большинства его беспартийных сверстников. Свою политическую карьеру он начал с расклеивания предвыборных плакатов для своих коллег по партии.