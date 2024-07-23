В Бундесвере предупредили о военных целях РФ на Западе

Нападения РФ можно ожидать через пять лет

По оценке Бройера, через 5-8 лет ВС РФ будут укомплектованы и оснащены таким образом, что будет возможно нападение на территорию НАТО. При этом высший по рангу офицер бундесвера сослался на собственный анализ, информацию спецслужб и вооруженных сил союзников Германии, а также заявления президента РФ Владимира Путина.

Он указал, что российская армия получает ежегодно от 1000 до 1500 танков, в то время как пять крупнейших европейских стран НАТО располагают суммарно лишь половиной этого числа. В частности, у бундесвера имеются около 300 боевых танков, отметил немецкий генерал.

«Если к этому потенциалу прибавить намерение, которое можно определенно прочитать в заявлениях Путина, то это должно нас встревожить. Моя задача - думать о таком худшем сценарии», - подчеркнул он далее. По мнению Бройера, для Германии это означает необходимость подготовиться к возможному нападению РФ через пять лет. При этом еще не все осознали новую ситуацию угрозы, добавил он.

В Бундесвере не ожидают скорых изменений на фронте в Украине

Комментируя ситуацию в Украине, генеральный инспектор Бундесвера отметил, что не ожидает в ближайшее время значительных изменений в районах боевых действий.

При этом возможно проведение «небольших, медленных операций», но осуществить крупномасштабные наступления в настоящий момент сложно, уверен он. «Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к принятию контрмер», - пояснил генерал. При этом пострадавшая от российского вторжения страна по-прежнему зависит от помощи партнеров, напомнил он.