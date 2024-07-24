21 июля бывший член Центристской партии (ЦП) и бывший старейшина Кесклинна и Ласнамяэ Владимир Свет покинул ряды своей партии и вступил в Социал-демократическую. Последняя сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться - войти в правительство в должности министра инфраструктуры. Rus.Postimees поговорил с министром о причинах смены партии, об отношениях с центристами, о его карьерном пути, старых «проколах», а также о семье и взглядах на жизнь.

Это интервью с новым министром инфраструктуры Владимиром Светом мы записали сразу после того, как он принес присягу как член нового правительства Кристена Михала.

- Владимир, вы рано начали свою карьеру в политике. Сейчас вам 32 года и вы уже министр. Не боитесь, что старшие товарищи по политическому полю будут вас немного буллить? Все-таки и отрасль сложная и кризис на дворе.