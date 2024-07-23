Мнение Планы нового правительства – сплошное разочарование, и подтверждают лишь одно

Перевод: Ева Ойжинская

Выживание эстонской нации зависит от нашего потомства, или как сказал новый премьер-министр Кристен Михал, «дети Эстонии должны быть из Эстонии». Слова хоть и правильные, но пустые, так как в подписанном коалиционном соглашении не упомянуты демографические вопросы. В настоящее время самым глубоким кризисом Эстонии, имеющим самые длительные негативные последствия, является демографический кризис, или самая низкая за столетие рождаемость. Рождаемость и семейная политика - самые важные области и самый большой вызов для нового правительства.

Особенно это актуально в ситуации, когда единственные значительные сокращения, проведенные предыдущим правительством Каи Каллас, коснулись семей с детьми. Была жестоко (по словам Маргуса Цахкна) сокращена мера поддержки семей с детьми и отменено освобождение от уплаты подоходного налога для всех семей с детьми. В результате доверие семей к государству было подорвано, что привело к еще большему снижению рождаемости, которое мы с болью наблюдаем в этом году. С каждым кварталом устанавливаются новые антирекорды по снижению рождаемости, кризис углубляется, но новое коалиционное соглашение не содержит ни идей, ни мер, ни плана действий для преодоления демографического кризиса, не затрагивая эту проблему вовсе.

Правительство просто закрывает глаза на самый глубокий кризис в истории. Удручающе!

Область безопасности остается слабой