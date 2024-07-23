Правительство Михала - не более чем жалкое продолжение предыдущего правительства Каи Каллас. К сожалению, ошибки не будут исправлены. Вместо чувства уверенности и решения кризисов народ Эстонии получит новые грандиозные налоговые повышения и замещающие меры. Однако самое важное замалчивается, считает Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество»).
Мнение ⟩ Планы нового правительства – сплошное разочарование, и подтверждают лишь одно
Перевод: Ева Ойжинская
Выживание эстонской нации зависит от нашего потомства, или как сказал новый премьер-министр Кристен Михал, «дети Эстонии должны быть из Эстонии». Слова хоть и правильные, но пустые, так как в подписанном коалиционном соглашении не упомянуты демографические вопросы. В настоящее время самым глубоким кризисом Эстонии, имеющим самые длительные негативные последствия, является демографический кризис, или самая низкая за столетие рождаемость. Рождаемость и семейная политика - самые важные области и самый большой вызов для нового правительства.
Особенно это актуально в ситуации, когда единственные значительные сокращения, проведенные предыдущим правительством Каи Каллас, коснулись семей с детьми. Была жестоко (по словам Маргуса Цахкна) сокращена мера поддержки семей с детьми и отменено освобождение от уплаты подоходного налога для всех семей с детьми. В результате доверие семей к государству было подорвано, что привело к еще большему снижению рождаемости, которое мы с болью наблюдаем в этом году. С каждым кварталом устанавливаются новые антирекорды по снижению рождаемости, кризис углубляется, но новое коалиционное соглашение не содержит ни идей, ни мер, ни плана действий для преодоления демографического кризиса, не затрагивая эту проблему вовсе.
Правительство просто закрывает глаза на самый глубокий кризис в истории. Удручающе!
Область безопасности остается слабой
Коалиционное соглашение включает поддержку Украины, сотрудничество с союзниками, общие заявления в адрес оборонной промышленности и некоторые другие общие цели. Однако в нем отсутствует амбициозность и конкретная цель обеспечить постоянное присутствие полноценной бригады союзников на территории страны, а не только командование и инфраструктуру для приема войск в случае кризисной ситуации. Мы остаемся слабейшим звеном среди стран Балтии и отстаем от латышей и литовцев.
У соседей есть договоренность о постоянном присутствии бригады в полном составе, при этом соответствующая инфраструктура также развивается. В наследство от правительства Каи Каллас нам достался общий меморандум о сотрудничестве с британцами, в котором, к сожалению, нет такой цели. Правительство Михала не стремится ликвидировать этот пробел в нашей обороноспособности. Это опасно!
Внутренняя безопасность и избирательное право граждан России
В новом коалиционном соглашении также не рассматривается вопрос об отмене права граждан России голосовать на местных выборах, что является одним из ключевых вопросов внутренней безопасности. Анализ служб безопасности также указывает на это как на серьезный риск. Россия ведет жестокую захватническую войну в Украине и объявила войну всему западному миру, включая Эстонию. Рийгикогу признал российский режим террористическим, однако граждане этого агрессивного и террористического государства сохраняют право голоса в Эстонии и участвуют в формировании политической власти, косвенно влияя и на выборы главы эстонского государства.
Вместо того чтобы решать принципиальный и важный вопрос о праве голосования граждан России, коалиция-преемница договорилась о предоставлении права голосования на выборах в Европейский парламент с 16 лет. Это непропорциональный подход и отвлекающая мера. Трудно ожидать положительных изменений, если будущий премьер-министр еще до вступления в должность оказался заложником социал-демократов в вопросах безопасности.
Кроме того, силы министра внутренних дел в решении проблемы Эстонской православной церкви Московского патриархата иссякли, в коалиционном соглашении и об этом нет ни слова. Вопросы безопасности, к сожалению, проработаны недостаточно. Недальновидно!
Налоги, экономика и конкурентоспособность
Это самая грустная часть коалиционного соглашения после отсутствующего раздела о демографии. Налог на доходы физических лиц вырастет, налог с оборота вырастет, все же будет введен налог на автомобили, акцизы будут повышаться кумулятивно, также будет введен налог на прибыль предприятий…
Согласно взглядам Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200», это и есть обеспечение определенности, безопасности и конкурентоспособности в условиях экономического кризиса, а также сигнал инвесторам. Начатая правительством Каи Каллас «фискальная чистка» государства будет продолжена ценой ущерба для экономики. Это невыполнимая миссия, которая приведет к дальнейшему снижению уровня жизни населения.
Больше всего пострадают люди с низким доходом, малый бизнес и жители сельских районов. Но в то же время народ Эстонии благословляют Законом о климатически устойчивой экономике! Излечит ли это наш климат или экономику, или даже и то, и другое!? Мы узнаем, что спорт и культура будут в большей степени служить экономическому развитию. Непременно. Однако пункты, касающиеся инвестиций и муниципалитетов, ни о чем не говорят. Конкретные задачи по экономии в государственном секторе откладываются на будущее.
Сокращение бюрократии начинается с создания дополнительной министерской должности. Кроме того, имеется немного модного, но бессвязного трепа о цифровизации и смарт-технологиях. Отмена налогового горба Партией реформ откладывается на год, но налоги, расходы людей и рост цен вступают в силу немедленно. В итоге, проигрывают все. Глупо!
Замещающая деятельность и вариации
Новое правительство не проводит никаких реальных реформ. Используются громкие выражения, такие как «реформа государственного управления» и «реформа профессионального образования», но внятного содержания нет, это замещающая деятельность или даже неудачная формулировка. Чтобы улучшить имидж профессионального образования предлагается обеспечить его качество, но в том же предложении упоминается Касса страхования от безработицы. Школьная сеть реорганизуется на законодательном уровне. Как, на основе каких принципов? Было решено согласовать модель финансирования устойчивого здравоохранения. Четкое послание...
Этот печальный перечень подтверждает, что от этого правительства не стоит ожидать ни нового уровня управления страной, ни вывода Эстонии из кризиса. Коалиционное соглашение содержит общие положения, за исключением налогового абсурда, и партнеры по коалиции коллективно и с гордостью признают, что у правительства есть сильный мандат от Рийгикогу, чтобы совместно принимать решения по фискальной политике (читай: наделать глупостей).
Действительно, учитывая количество мест коалиции в Рийгикогу, у будущего правительства будет значительное большинство голосов, но для реализации согласованной политики просто отсутствует мандат от народа. Так что и в самом деле «всё на благо народа».