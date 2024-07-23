Во вторник, 23 июля, Марина Кальюранд была избрана первым вице-председателем Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE).
Марина Кальюранд была избрана вице-председателем Комитета по гражданским свободам Европарламента
Перевод: Сергей Светлов
«Я горда и благодарна за предоставленную мне возможность работать первым вице-председателем комитета. Я работала в комитете и Европейского парламента предыдущего созыва. Я считаю Комитет по гражданским свободам одним из важнейших комитетов ЕП, так как он отстаивает основные ценности Евросоюза, такие как демократия, верховенство закона, права человека и гражданские свободы. Эти темы пересекаются практически со всеми областями деятельности ЕС, поэтому работы предстоит много и она весьма ответственная», - сказала Кальюранд.
В Комитет по гражданским свободам входят 75 депутатов ЕП, и его можно считать одним из самых активных комитетов с точки зрения законодательства. В компетенцию комитета, помимо гражданских свобод, входят вопросы внутренней безопасности, охраны границ, борьбы с терроризмом, цифровые вопросы, искусственный интеллект и права человека, миграция, соблюдение принципов верховенства закона.
Председателем Комитета по гражданским свободам был избран депутат из Испании Хавьер Зарзалехос.