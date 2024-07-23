Марина Кальюранд была избрана вице-председателем Комитета по гражданским свободам Европарламента

«Я горда и благодарна за предоставленную мне возможность работать первым вице-председателем комитета. Я работала в комитете и Европейского парламента предыдущего созыва. Я считаю Комитет по гражданским свободам одним из важнейших комитетов ЕП, так как он отстаивает основные ценности Евросоюза, такие как демократия, верховенство закона, права человека и гражданские свободы. Эти темы пересекаются практически со всеми областями деятельности ЕС, поэтому работы предстоит много и она весьма ответственная», - сказала Кальюранд.