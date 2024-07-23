Индрек Канник, глава Международного центра оборонных исследований, рассказал ведущей «Военной студии» Postimees Улле Лянтс, что отступление украинцев во многом связано с управляемыми авиационными бомбами.
Индрек Канник: отступать украинцев заставляют планирующие бомбы
Перевод: Павел Соболев
Канник подчеркивает, что именно эти планирующие бомбы разрушают укрытия и мешают украинцам закрепить свои позиции.
- Россияне яростно атакуют украинские позиции в районе Часова Яра, удалось ли им форсировать канал Северский Донец?
- Я считаю, что россияне там в какой-то момент обязательно добьются своего количеством. Но как долго они там продержатся - отдельный вопрос. Если посмотреть различные фронтовые новости, то россияне тоже примерно пять-шесть раз заявляли о захвате микрорайона Канал в Часовом Яре, прежде чем они действительно заняли его.
Часто российские военные просто идут на самоубийство, посылая в атаку пехотный взвод или еще более мелкое подразделение. Такое подразделение может насколько-то продвинуться вперед, может быть, не так заметно там, в районе этого микрорайона Канал, но там, где ровный грунт и где нет водных преград, оно может прорваться на километр-полтора, но, как правило, потом эти подразделения уничтожаются.
Поэтому то, что россияне куда-то прибыли, не означает, что они заняли это место. И по поводу Часова Яра на данный момент имеются весьма противоречивые сведения.
- Насколько достоверна информация, что россияне вновь собирают силы для нападения на Харьков?
- Россияне, вероятно, недовольны тем, что крупное наступление, начатое ими этой весной, закончилось для них почти безрезультатно. В паре мест они продвинулись, но это был очень скромный успех. Русских это не устраивает, и они наверняка будут искать новые возможности.
Однако я думаю, что если бы у них были подразделения для сосредоточения сил там, они бы сделали это раньше. Я не считаю, что сейчас у них действительно есть ресурсы для какой-либо серьезной консолидации. Кроме того, надо помнить, что это территория, где США разрешили использовать свое оружие для ударов по российским подразделениям по ту сторону границы.
Вполне вероятно, что если россияне начнут где-то концентрироваться, украинские дроны заметят это на самом раннем этапе и сразу же нанесут сокрушительный удар по российским позициям. Перспективы россиян в смысле крупных атак не очень хорошие.
- За последние 24 часа Украине пришлось иметь дело с более чем 130 планирующими бомбами, и поделать с ними что-либо очень сложно.
- Это самая большая проблема для Украины. Планирующие бомбы по-прежнему настолько разрушительны, что даже если сами солдаты смогут укрыться от их ударов, объекты, на которые падают бомбы, по существу уничтожаются.
Наконец, возникает ситуация, когда спрятаться негде, негде строить свои позиции в другом населенном пункте. Это также стало одной из основных причин, по которой украинцам пришлось отступить в следующие населенные пункты в нескольких местах линии фронта.
Истребители F-16 определенно изменят картину, но мы не знаем, сколько их посутпит в Украину сразу. Системы F-16 позволяют обнаруживать и атаковать самолеты противника на гораздо большем расстоянии. Это обязательно позволит оттеснять россиян дальше от линии фронта, после пары падений российских самолетов, поэтому эффективность планирующих бомб, в свою очередь, станет меньше.
К сожалению, мы не знаем, когда прибудут первые F-16, а во-вторых, мы не знаем, сколько их прибудет на первом этапе.
- Значит, россияне все равно получат эту территорию?
- Инициатива по-прежнему находится в руках россиян, и особенно это касается всего Восточного фронта. Район в 50 километрах к северу и в 50 километрах к югу от Донецка является местом наибольшего российского давления. Там россияне движутся очень медленно, но все же они продвигаются вперед.
В районе Харькова тоже было наступление, но территория, которую россияне там захватили, совсем минимальна. Прошлым летом россиянам и на Южном фронте удалось вернуть себе несколько очень мелких кусков территории, или же превратить их в нейтральную зону.
- Почему на этом Южном фронте так тихо сейчас? Ни у одной из сторон там нет сил?
- Основная причина в том, что на юге Украина все еще способна значительно уничтожать различные наступательные возможности России. Радарные комплексы, аэродромы и Черноморский флот фактически вытеснены из Крыма и из других оккупированных районов. Все это сыграло свою роль. Там сила России гораздо более ограничена, чем раньше.
Украине удалось довести баланс сил там как минимум до тупиковой ситуации. На Черном море Украина определенно более успешна, поскольку россиян там каждый день встречают неприятные сюрпризы. Как, например, тот, что случился сегодня утром, когда одна из российских барж возле Керченского моста, откуда происходит основное снабжение российских сил на юг, была уничтожена, по всей вероятности, ударом украинского беспилотника.