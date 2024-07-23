Индрек Канник: отступать украинцев заставляют планирующие бомбы

Однако я думаю, что если бы у них были подразделения для сосредоточения сил там, они бы сделали это раньше. Я не считаю, что сейчас у них действительно есть ресурсы для какой-либо серьезной консолидации. Кроме того, надо помнить, что это территория, где США разрешили использовать свое оружие для ударов по российским подразделениям по ту сторону границы.

Вполне вероятно, что если россияне начнут где-то концентрироваться, украинские дроны заметят это на самом раннем этапе и сразу же нанесут сокрушительный удар по российским позициям. Перспективы россиян в смысле крупных атак не очень хорошие.

- За последние 24 часа Украине пришлось иметь дело с более чем 130 планирующими бомбами, и поделать с ними что-либо очень сложно.

- Это самая большая проблема для Украины. Планирующие бомбы по-прежнему настолько разрушительны, что даже если сами солдаты смогут укрыться от их ударов, объекты, на которые падают бомбы, по существу уничтожаются.

Наконец, возникает ситуация, когда спрятаться негде, негде строить свои позиции в другом населенном пункте. Это также стало одной из основных причин, по которой украинцам пришлось отступить в следующие населенные пункты в нескольких местах линии фронта.