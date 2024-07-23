«Когда придет Путин, тебя первого застрелят»: ответ матери футболиста фанату вызвал скандал

На игре 28 июня фанаты Leevon PPK скандировали популярный лозунг, направленный против диктатора Владимира Путина.

Мать игрока RFS II Глеба Жалейко якобы крайне зло реагировала. В соцсетях распространилась информация о том, что она сказала одному из болельщиков Leevon PPK:

"Когда придет Путин, тебя первого застрелят".

Позже был опубликован скриншот, в котором упомянутый болельщик рассказал, что сам Жалейко и его товарищ по команде тоже вступили в перепалку:

"Мать Жалейко без причины положила мне салфетку в стакан и назвала фашистом. Я сказал ей, чтобы она покинула стадион, а потом подключился и сам футболист. Глеб неоднократно назвал меня фашистом. Вскоре к ним присоединился Адам Мархиев".

LFF начала расследование упомянутой ситуации.

"Комитет по этике LFF приступил к разъяснению и оценке обстоятельств произошедшего в связи с возможными высказываниями футболистов RFS Глеба Жалейко и Адама Мархиева, разжигающими ненависть и направленными на поддержку России, в том числе потребовав объяснений вовлеченных сторон", - написано в заявлении LFF.

О том, будет ли возбуждено дело о нарушении этики, будет решаться исходя из полученной информации и других фактов.

Представители RFS прокомментировали инцидент для Apollo.lv:

"Футбольный клуб RFS всегда четко высказывался против войны и поддерживал Украину. Наша позиция жесткая и неизменная. RFS осведомлен о событиях в игре команды дублеров, и сейчас продолжается выяснение обстоятельств инцидента. В нашем клубе нет места людям, которые поддерживают агрессора. Сейчас RFS находится на важной выездной игре в Норвегии, и как только будет принято решение, мы проинформируем общественность".

Редакция Apollo.lv также связалась с представителями команды Leevon PPK.

Во вторник, 23 июля, RFS продолжит участие в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Во втором туре команда встречается с чемпионом Норвегии "Буде-Глимт".

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