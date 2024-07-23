Террас избран вице-председателем подкомитета Европарламента по безопасности и обороне

Как передала пресс-служба представительства Еврокомиссии в Эстонии, Террас является членом комитета по иностранным делам и ее подкомитета по безопасности и обороне. По словам Терраса, он считает важным привнести свой опыт и знания для оказания помощи Украине и укрепления военного потенциала Европы.

«В качестве заместителя председателя комитета по безопасности и обороне я надеюсь сохранить в повестке дня парламента актуальные вопросы поставок оружия и боеприпасов Украине, а также готовность Европейского союза к более серьезному участию в обороне», - сказал Террас.

«Я с оптимизмом ожидаю, что в недалеком будущем подкомитет по безопасности и обороне станет полноценным комитетом, поскольку в парламенте явно необходим полноценный орган для работы с еврокомиссаром по обороне, который вступит в должность осенью», - отметил евродепутат.

Помимо решения вопросов безопасности и обороны, Террас планирует и дальше уделять внимание сельскому хозяйству и сельским вопросам в сотрудничестве со своими коллегами по фракции Европейской народной партии.

«Я также выдвигался в качестве кандидата в комитет по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, но на эту должность обычно очень жесткая конкуренция, поскольку это область, в которой Европейский союз имеет очень значительную долю бюджета, и парламенту есть что сказать по сельскому хозяйству», - добавил Террас.