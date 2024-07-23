Парк Кадриорг лишился директора. Уволен по собственному желанию или по распоряжению управы?

«Парк Кадриорг – один из крупнейших и известнейших таллиннских парков, отличающихся многообразием: в нем есть и природная дубрава, и японский сад, и современные объекты, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеетер Пере. – Айн Ярве сыграл огромную роль в создании той прекрасной атмосферы и биоразнообразия, которые сегодня парк предлагает своим посетителям. Я благодарю Айна за его многолетний вклад в сохранение и развитие представительского парка нашего города».