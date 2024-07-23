«Алла – деликатный человек»: Вайкуле о Пугачевой, Моисееве и «Би-2»

Первая часть интервью с Лаймой Вайкуле в передаче "В чём фишка?":

«Мы любим проводить время здесь, на террасе», - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле.

Она добавила, что с Аллой Пугачевой они общаются как друзья: «Поэтому и в этом году будут сюрпризы. Просто сюрприз, потому что мы не объявляем это, но будет сюрприз». Певица объяснила, что Примадонна...

Интервью с Лаймой Вайкуле смотрите в новом выпуске передачи «В чём фишка?» .

Напомним, 9-й год подряд именно в Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. В этом году он состоится с 26 по 28 июля. На сцене концертного зала «Дзинтари» , кроме привычных уже артистов из Латвии и Украины, выступит победитель «Евровидения» этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Фестиваль украсит также участие Андрея Макаревича, группы «Би-2» , Макса Покровского, Николая Трубача и многих других. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv).