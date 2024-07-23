«Алла – деликатный человек»: Вайкуле о Пугачевой, Моисееве и «Би-2»

В передаче RUS TVNET «В чем фишка?» латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева с семьей прилетела в Латвию и они уже не раз встречались.
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Первая часть интервью с Лаймой Вайкуле в передаче "В чём фишка?":
«Мы любим проводить время здесь, на террасе», - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле.
Она добавила, что с Аллой Пугачевой они общаются как друзья: «Поэтому и в этом году будут сюрпризы. Просто сюрприз, потому что мы не объявляем это, но будет сюрприз». Певица объяснила, что Примадонна...
Интервью с Лаймой Вайкуле смотрите в новом выпуске передачи «В чём фишка?» .