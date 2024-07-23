В продажу впервые поступила слепая кукла Барби

Это последняя новинка в линейке кукол, начатой после выпуска «Барби с синдромом Дауна» и призванной расширить представления детей и их родителей о многообразии нормы.

Разработку новой Барби производитель куклы, компания Mattel, вела в сотрудничестве с Американским фондом слепых (AFB) в США и Королевским национальным институтом слепых (RNIB).

Дизайн куклы содержит множество особенностей, которые не только делают ее более точным изображением слепого человека, но и будут особенно интересны для игр незрячим или слабовидящим детям.

Слепая Барби продается в комплекте с тростью и темными очками, а ее одежда специально сделана более рельефной, чтобы слепым и слабовидящим детям было проще представить ее наряды.

Взгляд куклы направлен немного вверх и в сторону, как это нередко бывает у слепых людей.

Надпись «Барби» на коробке, в которой продается кукла, выполнена шрифтом Брайля, состоящим из выпуклых точек, которые можно «читать на ощупь».

Телеведущая и активистка по защите прав людей с ограниченными возможностями Люси Эдвардс ведет просветительскую кампанию, рассказывая всем о слепоте и потере зрения.

Сама она потеряла зрение в 17-летнем возрасте и, по ее собственному признанию, слепая Барби значит для нее все.