Во вторник на полках британских магазинов игрушек появилась новая кукла популярной серии «Барби» - «слепая Барби».
В продажу впервые поступила слепая кукла Барби
Это последняя новинка в линейке кукол, начатой после выпуска «Барби с синдромом Дауна» и призванной расширить представления детей и их родителей о многообразии нормы.
Разработку новой Барби производитель куклы, компания Mattel, вела в сотрудничестве с Американским фондом слепых (AFB) в США и Королевским национальным институтом слепых (RNIB).
Дизайн куклы содержит множество особенностей, которые не только делают ее более точным изображением слепого человека, но и будут особенно интересны для игр незрячим или слабовидящим детям.
Слепая Барби продается в комплекте с тростью и темными очками, а ее одежда специально сделана более рельефной, чтобы слепым и слабовидящим детям было проще представить ее наряды.
Взгляд куклы направлен немного вверх и в сторону, как это нередко бывает у слепых людей.
Надпись «Барби» на коробке, в которой продается кукла, выполнена шрифтом Брайля, состоящим из выпуклых точек, которые можно «читать на ощупь».
Телеведущая и активистка по защите прав людей с ограниченными возможностями Люси Эдвардс ведет просветительскую кампанию, рассказывая всем о слепоте и потере зрения.
Сама она потеряла зрение в 17-летнем возрасте и, по ее собственному признанию, слепая Барби значит для нее все.
«В подростковом возрасте я чувствовала социальную изоляцию не только из-за потери зрения, но поскольку у меня не было никаких ролевых моделей (то есть примеров для подражания), которые бы походили на меня».
Я очень стеснялась ходить с тростью. А вот если бы у Барби тоже была трость, я бы и к своей относилась совершенно по-другому, и мне было бы не так одиноко на пути к принятию себя и своей слепоты».
«Это замечательно, что теперь у детей с нарушениями зрения появилась возможность играть с Барби, которая похожа на них самих», - уверена Дебби Миллер из британского Королевского национального института слепых.
«Мы очень довольны деталями, которые были учтены при разработке новой Барби: и рельефной одеждой, и тростью, и темными очками».
«Для людей слепых и слабовидящих очень много значит уже само признание того факта, что не всем повезло обладать хорошим зрением… это помогает детям и взрослым, потерявшим зрение, чувствовать себя важной частью общества, дает им ощущение общественного признания».