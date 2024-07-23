За последние годы в центре Хельсинки закрылось более 130 магазинов

Исследование показало, что общий оборот магазинов также не достиг докоронавирусного уровня, пишет финская газета Iltalehti. Однако общий оборот магазинов в пригородах Хельсинки поднялся на более высокий уровень, чем был до начала коронакризиса в 2020-м. Исследование проводилось в 2023 году.