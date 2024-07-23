Согласно исследованию Торговой палаты региона Хельсинки, в центре столицы сейчас почти на 20 процентов меньше розничных магазинов, чем в 2019 году, до коронакризиса.
За последние годы в центре Хельсинки закрылось более 130 магазинов
Исследование показало, что общий оборот магазинов также не достиг докоронавирусного уровня, пишет финская газета Iltalehti. Однако общий оборот магазинов в пригородах Хельсинки поднялся на более высокий уровень, чем был до начала коронакризиса в 2020-м. Исследование проводилось в 2023 году.
Согласно отчету, с 2010 года доля центра города в общем розничном товарообороте Хельсинки постоянно снижается.
По словам Маркку Лахтинена, директора по защите интересов Торговой палаты региона Хельсинки, с 2019 года из центра города исчезло 137 торговых точек, в результате чего предприятия потеряли около 200 миллионов в обороте.