Во вторник, 23 июля, ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области удачно сбили российский штурмовик Су-25, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на УНИАН.
Этот штурмовик в тандеме с другим самолетом Су-25 пытался атаковать позиции подразделения украинских солдат. Самолет сбили военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Прошедшей ночью Россия выпустила по целям в Украине восемь дронов Shahed, семь из них были сбиты силами ПВО Украины.
The AFU epically shot down a Russian Su-25 on the Pokrovsky direction pic.twitter.com/zHlwc8cVy9— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2024
Россия запустила и управляемую авиационную ракету Х-69, однако она не достигла цели из-за «активного противодействия» сил Украины, говорится в сообщении воздушных сил Украины.
Как ракета, так и дроны были запущены из Курской области России по целям в Сумской области Украины.