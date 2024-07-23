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ВИДЕО Украинские военные показали, как сбивают российский самолет Су-25 (4)

rus.tvnet.lv
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Су-24.
Су-24. Фото: LIBKOS

Во вторник, 23 июля, ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области удачно сбили российский штурмовик Су-25, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на УНИАН.

Этот штурмовик в тандеме с другим самолетом Су-25 пытался атаковать позиции подразделения украинских солдат. Самолет сбили военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Прошедшей ночью Россия выпустила по целям в Украине восемь дронов Shahed, семь из них были сбиты силами ПВО Украины.

Россия запустила и управляемую авиационную ракету Х-69, однако она не достигла цели из-за «активного противодействия» сил Украины, говорится в сообщении воздушных сил Украины.

Как ракета, так и дроны были запущены из Курской области России по целям в Сумской области Украины.

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