22 июля самый крупный из встречающихся в Эстонии пернатых хищников, орлан-белохвост, прилетел во двор дома в деревне Ийласте на Сааремаа и совершил очень странную разрушительную работу на глазах у семьи. При этом могучая птица позволила себя спокойно заснять.
ВИДЕО ⟩ На Сааремаа орлан-белохвост совершил во дворе жилого дома странный деструктивный акт
Перевод: Павел Соболев
«Поначалу это было пугающее зрелище - такая громадина устроилась посреди террасы. Потом мы поняли, что это, вероятно, молодой орлан», - рассказала автор видео Андра Сийнмаа.
Могучая птица решила вызвать на бой старый матрас собаки. Поскольку сама собака уже не проявляет интереса к своему старому «гнезду», семья позволила орлану спокойно разобраться с матрасом.
«Вероятно, мы больше никогда не увидим такого зрелища, и матраса нам не жалко. Когда он подошел заглянуть уже прям совсем к нам в комнату, мы отогнали его чуть подальше. В общем, эта встреча оставила очень приятные эмоции!» - добавила Сийнмаа.
Орлан-белохвост принадлежит к охраняемым видам и занесен в Красную книгу Эстонии. В Эстонии гнездится около 290-330 пар орланов.