ВИДЕО На Сааремаа орлан-белохвост совершил во дворе жилого дома странный деструктивный акт

«Поначалу это было пугающее зрелище - такая громадина устроилась посреди террасы. Потом мы поняли, что это, вероятно, молодой орлан», - рассказала автор видео Андра Сийнмаа.

«Вероятно, мы больше никогда не увидим такого зрелища, и матраса нам не жалко. Когда он подошел заглянуть уже прям совсем к нам в комнату, мы отогнали его чуть подальше. В общем, эта встреча оставила очень приятные эмоции!» - добавила Сийнмаа.