В здании Вируского уездного суда в Раквере 48-летний Аннес был признан виновным в физическом насилии в отношении близкого человека и получил условный срок на шесть месяцев.
Мужчина, ударивший жену по лицу, был привлечен к уголовной ответственности
В прошлом не имевший судимостей Аннес поднял руку на свою жену ранним утром в марте прошлого года. Он сильно ударил ее по лицу, в результате чего на подбородке потерпевшей появилась гематома и кровоподтек.
Суд приговорил Аннеса к условному сроку в шесть месяцев за насилие в отношении близкого человека.
Оценив материальное положение осужденного, суд решил, что расходы на защитника в размере 175 евро будет покрывать государство. Самому Аннесу предстоит оплатить судебные издержки в размере более 1200 евро.