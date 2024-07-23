Михал заверил Владимира Зеленского, что его правительство продолжит всестороннюю поддержку Украины. «Наша общая цель - победа Украины. Моя правительственная коалиция обязалась, что Эстония будет предоставлять военную помощь Украине в размере 0,25 процента нашего ВВП как минимум до 2027 года. Мы активно участвуем в восстановлении Украины и оказываем другую необходимую помощь», - сказал Михал.

Михал и Зеленский обсудили ситуацию на фронте и военную помощь союзников Украине. «Россия должна получить сигнал, что мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется. Поэтому недавние решения на саммите НАТО важны», - сказал Михал. По его словам, необходимо продолжать усилия по увеличению цены агрессии для России, усиливая санкции и предотвращая их обход. «Я и мое правительство будем работать над международными решениями, которые позволят направить замороженные активы России на поддержку Украины в максимально возможном объеме и как можно быстрее», - добавил премьер-министр.

Финскому премьер-министру Михал представил приоритеты нового правительства Эстонии и обсудил с ним возможности сотрудничества. «Развитие тесного сотрудничества с Финляндией, а также с другими северными и балтийскими странами - один из моих приоритетов как премьер-министра», - подчеркнул Михал.

Он подтвердил, что внешнеполитический курс Эстонии не изменится. Главная цель нового правительства Эстонии - обеспечить уверенность людей и компаний, поддерживая таким образом экономический рост. В этом важную роль играет в том числе государственная оборона и сотрудничество с союзниками. «Сотрудничество в области обороны между Эстонией и Финляндией является отличным, и его приоритетом должен быть Финский залив. Мы также должны сосредоточиться на защите критической морской инфраструктуры и энергетической безопасности», - сказал Михал.