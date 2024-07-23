В Латвии 16-летние подростки обвиняются в убийстве двух человек

Обвиняемые подростки вместе с другими мужчинами употребляли алкогольные напитки, во время чего из-за разногласий между ними произошел конфликт. Обвиняемые намеренно ударили одного мужчину острым предметом в различные части тела, нанеся ему травмы средней тяжести.

Обвиняемые, один из которых был под воздействием алкоголя, а другой - психотропных веществ, осознавая, что один из мужчин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, а другой - со сломанной ногой и также в тяжелом алкогольном опьянении, то есть, оба находятся в беспомощном состоянии и физически не могут сопротивляться насилию, решили их убить.