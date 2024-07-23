Прокуратура передала суду Латгальского района уголовное дело, по которому двое 16-летних подростков обвиняются в убийстве двух мужчин, сообщает новостной портал RUS.TVNET.
В Латвии 16-летние подростки обвиняются в убийстве двух человек
Обвиняемые подростки вместе с другими мужчинами употребляли алкогольные напитки, во время чего из-за разногласий между ними произошел конфликт. Обвиняемые намеренно ударили одного мужчину острым предметом в различные части тела, нанеся ему травмы средней тяжести.
Будучи недовольными незаконными действиями подростков, мужчины потребовали их покинуть дом.
Обвиняемые, один из которых был под воздействием алкоголя, а другой - психотропных веществ, осознавая, что один из мужчин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, а другой - со сломанной ногой и также в тяжелом алкогольном опьянении, то есть, оба находятся в беспомощном состоянии и физически не могут сопротивляться насилию, решили их убить.
Подростки начали бить мужчин в разные части тела, кроме того, найденным в доме ножом они несколько раз ударили их в район сердца, в спину, руки и ноги.
В результате мужчинам были нанесены тяжкие телесные повреждения, что стало причиной их смерти.