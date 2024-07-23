Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку. Ведомство раскритиковали после покушения на Трампа

Телеканал отмечает, что Читл решила покинуть пост главы секретной службы на фоне расследования нарушений безопасности, связанных с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

CNBC опубликовал фрагменты письма, которое Читл, как утверждается, отправила подчиненным на прощание.

В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора. <…> Миссия Секретной службы заключается в защите лидеров и финансовой инфраструктуры нашей страны. 13 июля мы не справились с этой миссией. <…> За последнюю неделю к нам было приковано пристальное внимание, и это будет продолжаться по мере увеличения темпа нашей работы. Как ваш директор, я беру на себя всю ответственность за провал в обеспечении безопасности.

Отставка Читл произошла на следующий день после того, как глава секретной службы дала показания в Конгрессе США по делу о попытке убийства Трампа. Читл признала, что случившееся - самый большой провал спецслужбы за последние десятилетия. При этом она отказалась предоставить законодателям подробности инцидента, вызвав их недовольство.

В итоге председатель комитета по надзору палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Комер и ведущий демократ Джейми Раскин, которые, как отмечает Reuters, обычно сильно расходятся во мнениях по большинству вопросов, призвали Читл уйти в отставку. Раскин также заявил, что она «потеряла доверие конгресса в очень важный и чувствительный момент в истории страны».

Секретная служба США отвечает за защиту президента, вице-президента, членов их семей и ведущих кандидатов в президенты. Кимберли Читл была назначена директором ведомства в 2022 году. Сразу после покушения на Дональда Трампа она отказалась уйти в отставку, но признала, что несет ответственность за то, что на Трампа совершили покушение.