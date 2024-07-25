Руководитель таллиннского центра для детей украинских беженцев: «У многих ребят – ПТСР, нужны психологи»

Александра пришла в «Украинскую студию» Rus.Postimees, и рассказала ведущему о проблемах, с которыми волонтерам и преподавателям центра приходится сталкиваться, о посттравматическом синдроме у детей, о том, кто помогает детям беженцев хоть немного, но вернуть частичку детства.

Руководитель центра для детей украинских военных беженцев «Огого» Александра Российкина в «Украинской студии» Rus.Postimees. Фото: Rus.Postimees

– Александра, первого августа вашему центру исполнится два года. Сколько всего удалось наработать за это время, каким опытом вы можете похвалиться?

– Проект сильно видоизменился за эти два года. Изначально мы работали на пароме для беженцев. Это такой большой корабль, куда в первое время заселяли беженцев из Украины. Это был такой филиал Украины внутри Таллинна. Люди там жили, и им было необходимо за короткий период времени найти работу, жилье, оформить все необходимые документы. Поскольку, большинство беженцев – это одинокие мамы с детьми. Им довольно сложно было заниматься бытовыми вопросами с детьми на головах, поэтому мы предложили помочь. Родители могли оставить детей с нами на корабле. До 12 лет дети самостоятельно находиться на корабле не могли, поэтому мы договорились с социальной службой. В итоге, мы стали работать по будням, чтобы как-то облегчить родителям ситуацию.