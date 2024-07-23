Сегодня, 23 июля, в 18:22 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже мужчины 1988 года рождения на озере Каркси.
Спасатели нашли тело утонувшего мужчины на озере Каркси
На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из команд Абья, Килинги-Нымме, Тырва и Вильянди, добровольные спасатели из Нуйа, а также скорая помощь и полиция. Спасатели спустили на воду лодку и начали поиски пропавшего пловца. К сожалению, в 19:10 он был найден утонувшим.
Обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе дальнейшего расследования. В этом году в Эстонии утонуло 17 человек.
Советы для безопасного купального сезона:
- Входите в воду только в трезвом состоянии! Находясь у водоема с друзьями, помните, что при употреблении алкоголя люди могут неадекватно оценивать свои возможности. Не позволяйте пьяному другу заходить в воду!
- Перед тем как войти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волнение, берега водоема и тип дна.
- Не прыгайте в воду в незнакомом месте!
- Никогда не оставляйте детей у водоема без присмотра. Тонущий ребенок не издает звуков, поэтому важно с раннего возраста обучать детей плаванию и рассказывать об опасностях, которые могут случиться из-за воды.
- Отправляясь на водоем на плавательном средстве, всегда носите спасательное снаряжение. В случае аварии надеть спасательный жилет очень сложно или даже невозможно. Почти все жертвы аварий на водных транспортных средствах могли бы остаться в живых, если бы на них были надеты спасательные жилеты.