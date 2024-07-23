Спасатели нашли тело утонувшего мужчины на озере Каркси

На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из команд Абья, Килинги-Нымме, Тырва и Вильянди, добровольные спасатели из Нуйа, а также скорая помощь и полиция. Спасатели спустили на воду лодку и начали поиски пропавшего пловца. К сожалению, в 19:10 он был найден утонувшим.