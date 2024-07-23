Эстония на пути к финансовой стабильности: дефицит бюджета сократился почти вдвое

Как передала BNS пресс-служба Eurostat, в еврозоне дефицит бюджета правительственного сектора в первом квартале составил в среднем 3,2 %, по сравнению с тремя процентами в Европейском союзе (ЕС) в целом, свидетельствуют данные Eurostat с учетом сезонных колебаний. По сравнению с последним кварталом 2023 года дефицит сократился на 0,8 и 0,9 процентных пункта соответственно.

Общий объем доходов правительственного сектора в ЕС в первом квартале составил 45,9 % от валового внутреннего продукта (ВВП), что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Общий объем государственных доходов ЕС увеличился почти на девять миллиардов евро в квартальном исчислении. Общие расходы составили 48,9 % ВВП ЕС по сравнению с 50,1 % кварталом ранее. Совокупные расходы в ЕС сократились примерно на 29 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом.

В еврозоне общий объем доходов правительственного сектора составил 46,2 % ВВП, что ниже 46,7 % кварталом ранее, а в абсолютном выражении доходы сократились примерно на два миллиарда евро. В то же время общие расходы составили 49,4 % ВВП, что ниже 50,7 % кварталом ранее. С учетом сезонной корректировки расходы за квартал сократились на 31 млрд евро.

Самый большой дефицит правительственного сектора в первом квартале года был зафиксирован в Румынии, где он достиг семи процентов ВВП. За ней следуют Венгрия с шестью процентами, а также Франция и Болгария с 5,6 %. В некоторых государствах-членах также был зафиксирован профицит: наибольший профицит в Дании - 3,8 %. Ирландия имела профицит в 1,6 %, Португалия - 0,6 %, а Литва - 0,1 %.