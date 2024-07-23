Членом Рийгикогу становится Хеле Эвераус, в парламент возвращаются Каллас и Вырклаэв

Поскольку бывший премьер-министр Кая Каллас и министр финансов Март Вырклаэв были освобождены от обязанностей членов правительства, со среды восстанавливаются их полномочия в Рийгикогу.

В связи с этим прекращаются полномочия членов Рийгикогу Ирины Тальвисте и Урве Тийдус. Руководство Рийгикогу решило, что поскольку ставший членом Рийгикогу Раймонд Тамм подал в отставку до присяги при вступлении в должность, начиная со среды членом Рийгикогу становится заменяющая Хеле Эвераус.

Вчера руководство решило, что со вторника членами Рийгикогу становятся заменяющие члены Тальвисте и Тамм, а также Андо Кивиберг и Мадис Тимпсон, так как в связи с назначением на должности новых членов правительства приостановлены полномочия Йоко Алендер, Эркки Кельдо, Юргена Лиги и Лийзы Пакоста.

Кивиберг и Тимпсон принесли присягу на сегодняшнем внеочередном заседании. Руководство Рийгикогу зарегистрировало Кивиберга членом фракции «Ээсти 200», а Тимпсона - членом фракции Партии реформ. Кроме того, руководство зарегистрировало председателем фракции Партии реформ Ынне Пиллак, а заместителями председателя Михкеля Леэс и Лийну Керсна.

Также руководство утвердило изменения в составе трех комиссий Рийгикогу: Кристина Шмигун-Вяхи покидает Комиссию по социальным делам и становится членом Комиссии по экономике, Тимпсон становится членом Комиссии по социальным делам, а Марис Лаури - членом специальной Комиссии по надзору за органами безопасности.