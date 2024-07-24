Харрис на первом предвыборном митинге перешла в наступление на Трампа

Многотысячный митинг прошел в Милуоки в штате Висконсин - одном из ключевых штатов, где будет решаться исход голосования.

Там же, в Милуоки, Трампа на прошлой неделе официально выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Харрис пока не выдвинута официально, но накануне уже заручилась поддержкой достаточного числа демократов, а за первый день после объявления президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки собрала рекордную сумму пожертвований.

«Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад, - сказала Харрис собравшимся в Милуоки, повторив то, что говорила накануне в своем предвыборном штабе. - Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?»

Митинг Фото: Getty Images

В то время как Джо Байден в ходе кампании часто говорил о Трампе как об угрозе демократии в широком смысле, Харрис использовала более личный подход, отмечает AFP, и ссылалась на свой послужной список в должности прокурора Калифорнии, который имел дело с такими, как она выразилась, «хищниками» и «мошенниками», как бывший президент.

«Я бралась за преступников всех мастей, - говорит она. - Хищников, которые издевались над женщинами. Мошенников, которые обманывали потребителей. Мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды».