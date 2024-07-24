Глава MTÜ Aita Mind Koju Ирмели Гренберг, поспешившая на помощь собакам, рассказала в социальных сетях, на месте запах действительно был невыносимым. В помещении без окон она увидела семь щенков породы американский питбультерьер и их мать, которые жили в собственных фекалиях и, видимо, никогда не покидали клетку, то есть не видели дневного света. В другом помещении обнаружили двух кобелей той же породы.