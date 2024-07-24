Несколько дней назад в Эстонский союз защиты животных позвонили и пожаловались на то, что в сдающемся в аренду гараже обнаружили собак. Животные жили в ужасающих условиях и невыносимой вони. Зоозащитники тут же отреагировали на звонок и отправились спасать собак, Сельскохозяйственный и пищевой департамент лишь развел руками.
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«От вони можно было умереть!»: обнаружена очередная щенячья фабрика, питбули жили в жутких условиях (1)
Глава MTÜ Aita Mind Koju Ирмели Гренберг, поспешившая на помощь собакам, рассказала в социальных сетях, на месте запах действительно был невыносимым. В помещении без окон она увидела семь щенков породы американский питбультерьер и их мать, которые жили в собственных фекалиях и, видимо, никогда не покидали клетку, то есть не видели дневного света. В другом помещении обнаружили двух кобелей той же породы.