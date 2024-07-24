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ЭТО НЕ СТЫДНО Организатор свингер-вечеринок в Таллинне: «Тут полным ходом идет интеграция!» (1)

Limon.ee
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Эдуард Никифоров знает все о самых развратных и загадочных вечеринках Таллинна.
Эдуард Никифоров знает все о самых развратных и загадочных вечеринках Таллинна. Фото: Konstantin Sednev

Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем шестого выпуска стал владелец и основатель единственного в Таллинне свингер-клуба Эдуард Никифоров. Оказывается, свингерство в нашей стране популярнее, чем нам кажется! Здесь ненароком можно встретить свою соседку, бывшую учительницу или вечно серьезного коллегу. 

В этот раз ведущий подкаста «Это не стыдно!» Максим Милованов и репортер портала Limon.ee Седа Дунгурова пригласили в студию человека, который знает о свингерских вечеринках буквально все. А все потому, что владелец клуба Club69 Эдуард Никифоров сам эти развратные вечеринки и организовывает. 

Приготовьтесь, что в этот раз беседа будет особенно волнительной и жаркой!

«Мы продвигаем интеграцию, у нас на всех языках люди говорят! Русские пытаются на эстонском заговорить, латыши - по-русски. Все стараются найти общий язык, у всех общий интерес, все пришли за одним делом!» - организатор свинг-вечеринок.

- Эдуард, как тебе пришла эта идея, почему именно свингер-вечеринки, а не какие-то другие, и пользуются ли они популярностью?

- Ну, идея зрела давно, в принципе. Мы исходили из личных интересов. Я понимал, что мне нравится секс с другими людьми. Хотя я был уже в отношениях, стоял выбор: или ходить налево втайне друг от друга, или как-то делать это вместе. Мы стали пробовать поначалу секс втроем, вчетвером, потом подумали, что в Европе есть хорошие места, куда можно просто прийти, повеселиться и найти себе пару. Сразу подумали, почему же в Таллине такого нет?

Эдуард не стесняется говорить, что и сам любит свингерские забавы.
Эдуард не стесняется говорить, что и сам любит свингерские забавы. Фото: Konstantin Sednev

- В Таллинне не было такого клуба?

- В Таллинне были «кочующие вечеринки», которые раз в месяц делали разные организаторы, просто, где-то тайно люди собирались. А нам хотелось, чтобы можно было красиво прийти, как в ночной клуб.

- А что вообще такое свингер-вечеринка? Это гетеросексуальные вечеринка, это гей вечеринка или это мультитусовка?

- На девяносто процентов это все-таки гетеросексуальные вечеринки. То есть там есть и бисексуалы, которые приходят. Чисто геям, наверное, там неинтересно все-таки.

Организатор свингер-вечеринок в Таллинне в гостях у ведущих подкаста «Это не стыдно!»
Организатор свингер-вечеринок в Таллинне в гостях у ведущих подкаста «Это не стыдно!» Фото: Konstantin Sednev

- Какие основные принципы и правила участия в таких мероприятиях? Я созрел, решил пойти. Не знаю, один, не один. Надо парой прийти? Я могу купить билет для себя одного или это бесплатная вечеринка?

- Мы разрешаем приходить и по одному. То есть мы не прямо классический свингер- клуб, в котором собираются пары за 60 лет. К нам приходят гости разного возраста. Мы разрешаем приходить по одиночке. Девушки часто приходят одни, им вообще бесплатный вход. Что касается внутренних правил, то первое правило - будьте дружелюбными ко всем. Второе главное правило - слово нет значит нет! Если вам говорят нет, то не надо настаивать. Все должно быть очень доброжелательно, по обоюдному согласию.

Запись подкаста «Это не стыдно!».
Запись подкаста «Это не стыдно!». Фото: Konstantin Sednev

- Когда человек приходит в клуб на вечеринку, он должен раздеться. На него надевается маска?

- У нас есть дресс-код. Либо нижнее белье, либо банные полотенца. Ну или в клубе можно сразу раздеться догола. Кто уже достаточно расслаблен, тот может и голый ходить. Первые посетители, конечно, они все-таки больше прикрыты. Маску можно взять у нас на месте. Можно прийти в своей маске, но на самом деле единицы используют маски.

- А мобильные телефоны вы отбираете на входе?

- Ну не отбираем, но просим все-таки, чтобы их оставляли в гардеробе, в шкафу, чтобы в публичных помещениях не были с телефонами.

Максим Милованов с пристрастием допрашивает гостя.
Максим Милованов с пристрастием допрашивает гостя. Фото: Konstantin Sednev

- Хорошо! Кто-то заплатил, кто-то пришел бесплатно. Вот мы находимся внутри клуба. Как устроен сам процесс? Гости находятся в общем зале или они расходятся по каким-то кабинкам?

- Сначала ты приходишь в гардероб, раздеваешься, по мере возможности. Потом идешь в душ. После этого ты можешь пойти в бар, что-то выпить, а можешь пойти в сауну или в бассейн, где знакомишься с другими гостями вечеринки. И после этого, если возникает взаимная симпатия, некоторые уединяются в зоны с более приглушенным светом. У нас есть видео-комнаты, есть и кабинки закрытого типа. Легче всего знакомиться в бассейне. Там проще всего завязать знакомства, часто это общение начинается с прикосновений.

- Обязательно ли заниматься сексом?

- Это главный вопрос у многих, кто хочет прийти и долгое время говорит: «Ой, я хочу прийти к вам, но боюсь». Я отвечаю: «Вы можете просто прийти, сядьте в углу, в баре, пейте свой коктейль или просто смотрите». Ну и часто бывает так, что действительно приходят, находят какой-нибудь темный уголок и сидят там только вдвоем, общаются между собой. Все равно, насмотревшись на все происходящее, выпив немножко алкоголя, гости раскрываются. Потом идут куда-то дальше в отдельные комнаты...

Запись подкаста «Это не стыдно!». В студии управляющий Club69 Эдуард Никифоров, репортер Limon.ee Седа Дунгурова и ведущий Максим Милованов. 
Запись подкаста «Это не стыдно!». В студии управляющий Club69 Эдуард Никифоров, репортер Limon.ee Седа Дунгурова и ведущий Максим Милованов. Фото: Konstantin Sednev

Что же происходит на самых таинственных вечеринках Таллинна на самом деле? Как соблюдается конфиденциальность гостей, какие курьезы происходят в стенах клуба и ходят ли известные люди на свингер-вечеринки? Слушайте прямо сейчас в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».

«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портале Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других. Ведущий - радиозвезда Максим Милованов.

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