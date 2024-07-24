- А что вообще такое свингер-вечеринка? Это гетеросексуальные вечеринка, это гей вечеринка или это мультитусовка?

- На девяносто процентов это все-таки гетеросексуальные вечеринки. То есть там есть и бисексуалы, которые приходят. Чисто геям, наверное, там неинтересно все-таки.

Организатор свингер-вечеринок в Таллинне в гостях у ведущих подкаста «Это не стыдно!» Фото: Konstantin Sednev

- Какие основные принципы и правила участия в таких мероприятиях? Я созрел, решил пойти. Не знаю, один, не один. Надо парой прийти? Я могу купить билет для себя одного или это бесплатная вечеринка?

- Мы разрешаем приходить и по одному. То есть мы не прямо классический свингер- клуб, в котором собираются пары за 60 лет. К нам приходят гости разного возраста. Мы разрешаем приходить по одиночке. Девушки часто приходят одни, им вообще бесплатный вход. Что касается внутренних правил, то первое правило - будьте дружелюбными ко всем. Второе главное правило - слово нет значит нет! Если вам говорят нет, то не надо настаивать. Все должно быть очень доброжелательно, по обоюдному согласию.

Запись подкаста «Это не стыдно!». Фото: Konstantin Sednev

- Когда человек приходит в клуб на вечеринку, он должен раздеться. На него надевается маска?