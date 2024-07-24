Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем шестого выпуска стал владелец и основатель единственного в Таллинне свингер-клуба Эдуард Никифоров. Оказывается, свингерство в нашей стране популярнее, чем нам кажется! Здесь ненароком можно встретить свою соседку, бывшую учительницу или вечно серьезного коллегу.
В этот раз ведущий подкаста «Это не стыдно!» Максим Милованов и репортер портала Limon.ee Седа Дунгурова пригласили в студию человека, который знает о свингерских вечеринках буквально все. А все потому, что владелец клуба Club69 Эдуард Никифоров сам эти развратные вечеринки и организовывает.
Приготовьтесь, что в этот раз беседа будет особенно волнительной и жаркой!
«Мы продвигаем интеграцию, у нас на всех языках люди говорят! Русские пытаются на эстонском заговорить, латыши - по-русски. Все стараются найти общий язык, у всех общий интерес, все пришли за одним делом!» - организатор свинг-вечеринок.
- Эдуард, как тебе пришла эта идея, почему именно свингер-вечеринки, а не какие-то другие, и пользуются ли они популярностью?
- Ну, идея зрела давно, в принципе. Мы исходили из личных интересов. Я понимал, что мне нравится секс с другими людьми. Хотя я был уже в отношениях, стоял выбор: или ходить налево втайне друг от друга, или как-то делать это вместе. Мы стали пробовать поначалу секс втроем, вчетвером, потом подумали, что в Европе есть хорошие места, куда можно просто прийти, повеселиться и найти себе пару. Сразу подумали, почему же в Таллине такого нет?
- В Таллинне не было такого клуба?
- В Таллинне были «кочующие вечеринки», которые раз в месяц делали разные организаторы, просто, где-то тайно люди собирались. А нам хотелось, чтобы можно было красиво прийти, как в ночной клуб.
- А что вообще такое свингер-вечеринка? Это гетеросексуальные вечеринка, это гей вечеринка или это мультитусовка?
- На девяносто процентов это все-таки гетеросексуальные вечеринки. То есть там есть и бисексуалы, которые приходят. Чисто геям, наверное, там неинтересно все-таки.
- Какие основные принципы и правила участия в таких мероприятиях? Я созрел, решил пойти. Не знаю, один, не один. Надо парой прийти? Я могу купить билет для себя одного или это бесплатная вечеринка?
- Мы разрешаем приходить и по одному. То есть мы не прямо классический свингер- клуб, в котором собираются пары за 60 лет. К нам приходят гости разного возраста. Мы разрешаем приходить по одиночке. Девушки часто приходят одни, им вообще бесплатный вход. Что касается внутренних правил, то первое правило - будьте дружелюбными ко всем. Второе главное правило - слово нет значит нет! Если вам говорят нет, то не надо настаивать. Все должно быть очень доброжелательно, по обоюдному согласию.
- Когда человек приходит в клуб на вечеринку, он должен раздеться. На него надевается маска?
- У нас есть дресс-код. Либо нижнее белье, либо банные полотенца. Ну или в клубе можно сразу раздеться догола. Кто уже достаточно расслаблен, тот может и голый ходить. Первые посетители, конечно, они все-таки больше прикрыты. Маску можно взять у нас на месте. Можно прийти в своей маске, но на самом деле единицы используют маски.
- А мобильные телефоны вы отбираете на входе?
- Ну не отбираем, но просим все-таки, чтобы их оставляли в гардеробе, в шкафу, чтобы в публичных помещениях не были с телефонами.
- Хорошо! Кто-то заплатил, кто-то пришел бесплатно. Вот мы находимся внутри клуба. Как устроен сам процесс? Гости находятся в общем зале или они расходятся по каким-то кабинкам?
- Сначала ты приходишь в гардероб, раздеваешься, по мере возможности. Потом идешь в душ. После этого ты можешь пойти в бар, что-то выпить, а можешь пойти в сауну или в бассейн, где знакомишься с другими гостями вечеринки. И после этого, если возникает взаимная симпатия, некоторые уединяются в зоны с более приглушенным светом. У нас есть видео-комнаты, есть и кабинки закрытого типа. Легче всего знакомиться в бассейне. Там проще всего завязать знакомства, часто это общение начинается с прикосновений.
- Обязательно ли заниматься сексом?
- Это главный вопрос у многих, кто хочет прийти и долгое время говорит: «Ой, я хочу прийти к вам, но боюсь». Я отвечаю: «Вы можете просто прийти, сядьте в углу, в баре, пейте свой коктейль или просто смотрите». Ну и часто бывает так, что действительно приходят, находят какой-нибудь темный уголок и сидят там только вдвоем, общаются между собой. Все равно, насмотревшись на все происходящее, выпив немножко алкоголя, гости раскрываются. Потом идут куда-то дальше в отдельные комнаты...
Что же происходит на самых таинственных вечеринках Таллинна на самом деле? Как соблюдается конфиденциальность гостей, какие курьезы происходят в стенах клуба и ходят ли известные люди на свингер-вечеринки? Слушайте прямо сейчас в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».
«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портале Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других. Ведущий - радиозвезда Максим Милованов.